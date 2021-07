Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 25 de julho de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 25 de julho de 2021:

Áries

Sexta-feira de energias positivas em sua vida profissional. Você finalmente vai conseguir o que quer no trabalho e deve ter atenção para cumprir tarefas sem atrasos.

Um convite chegará. Não carregue problemas que não sejam seus e se distancie de conflitos. Você termina de fazer pagamentos atrasados ​​e quita dívidas. Uma viagem pode ser planejada ou realizada.

Você faz compras. A sorte chega com os números 21 e 04, tente combinar esses números com o seu dia de nascimento. Neste domingo, use a intuição e peça ajuda para sair de situações ruins.

No amor você continuará muito bem com o seu parceiro. Os arianos solteiros, podem conhecer alguém especial do signo de Leão e se apaixonar.

Touro

Neste final de semana você receberá uma surpresa e pode ter uma boa notícia no trabalho. A energia positiva o ajudará a sair de qualquer problema. Você é muito forte diante das adversidades e não deve duvidar; é hora de ser feliz.

Cuidado com a insônia e evite muito antes de dormir, pois é preciso descansar tranquilamente. Busque formas de lidar mais com a ansiedade e tente relaxar. Evite o álcool e alimentos que possam fazer mal ao sistema digestivo.

Seus números da sorte são 08 e 22. Dinheiro inesperado pode chegar. Tente usar mais o vermelho para que sua sorte se multiplique. Um convite será feito e a família se aproxima.

Gêmeos

Sexta-feira de muita pressão no trabalho e contratempos na vida pessoal. Você está passando por um fluxo de energias complexas e deve manter a calma. Não faça comentários que possam ter consequências mais tarde, especialmente em relacionamentos amorosos.

Chega o convite para algo importante e pode ser em família. Um amor do signo de Áries ou Capricórnio deseja encontrar você. Para quem já está em um relacionamento, serão dias para falar sobre a formalização do relacionamento.

Sábado para pensar no seu crescimento e investir em você. Tente se aplicar mais em tudo o que faz, principalmente nos planos para o futuro. Seus números da sorte são 11 e 04.

Se você estiver de férias, não se esqueça de passar os melhores momentos com quem ama. É importante aproveitar os momentos ao máximo para recarregar as energias.

Câncer

Dias de estar de muitas alegrias na vida. Surge uma surpresa na vida amorosa que vai trazer muita emoção. A paixão sempre será intensa para você. Sexta-feira de reuniões de trabalho e alterações nos projetos ou tarefas; você é criativo e isso significa que sua opinião é sempre levada em consideração.

Um amigo fará um convite ou viagem com você. Tenha atenção com os problemas estomacais e prefira uma alimentação mais saudável. Você é muito inquieto e sempre gosta de experimentar coisas novas, mas chegou a hora de ser mais estável e constante nos objetivos.

Seus números da sorte são 02 e 17. Dias para reorganizar todo o seu trabalho e sua vida pessoal. É hora de se reinventar completamente. Uma oferta de trabalho chegará.

Leão

Nesta sexta-feira você receberá uma surpresa e pode ser de um novo amor. Dinheiro extra tende a chegar ou dívida do passado é paga. Lembre-se que seu signo gosta muito de se divertir e precisa buscar a felicidade.

Você recebe presentes e demonstrações de carinho. Não se esqueça de se cuidar durante a pandemia. Procure ficar tranquilo com o seu parceiro e lembre-se que seu temperamento é muito explosivo, o que o deixa sempre na defensiva. Relaxe neste final de semana e desfrute o amor.

A compatibilidade dos solteiros aumenta com os signos de Áries e Libra. Você vai ter sorte na sexta-feira com os números 20 e 11. Uma viagem pode surgir ou você encontra familiares.

Virgem

Fim de semana de energias intensas e complexas nas questões amorosas. Procure ter paciência e tolerância com o seu parceiro e entes queridos para não cair em conflitos. Não se deixe afetar por provocações.

Você é muito rigoroso consigo e com os outros. Por isso, é preciso aprender a relaxar e curtir o momento. Sexta-feira de muito trabalho e reuniões. Mudanças no trabalho.

Você se prepara para uma viagem ou passeio. Tente continuar se exercitando para liberar o estresse e cuide-se. Tenha cuidado com o álcool, pois é preciso ser mais controlado nesse aspecto. Você terá sorte no sábado com os números 03 e 18.

Os virginianos solteiros podem encontra rum novo e apaixonado amor do signo de Capricórnio ou Peixes que será muito compatível.

Libra

Esta é uma sexta-feira de sorte para o seu signo, principalmente no trabalho. Oportunidades boas podem chegar e geram mudanças para melhor. Evite gastar sem planejamento e pense no futuro.

Você encontrará pessoas que são compatíveis com você e que o encherão de boas energias. Quem está em um relacionamento terá um fim de semana cheio de alegrias. Tenha atenção com problemas de infecção de garganta.

A sorte está ao seu favor nestes três dias, então aproveite. Seus números são 05 e 21. Tente usar o amarelo para aumentar a abundância. Hora de fazer mudanças positivas no lar. Lembre-se de que esquecer não é perdão, é melhor tentar se desfazer de rancores do passado e viver feliz.

Escorpião

Você terá a oportunidade de se reinventar neste final de semana e tirar todo o negativo da sua vida. É momento de ser feliz e deixar o que você não quer na sua vida para trás. Uma viagem trará felicidade.

Não se complique mais no amor e deixe-se amar. Você alcançará a paz com seu parceiro. Os solteiros podem conhecer e ter uma conexão muito apaixonada com alguém do signo de Áries ou Câncer, que será muito compatível.

Você precisa cuidar melhor da saúde e prevenir qualquer doença. A sorte chega no domingo com os números 06 e 23. Procure ser discreto com o seu dinheiro para não despertar inveja. Um favor financeiro será pedido. Você corrige problemas de dívida.

Sagitário

Você receberá boas notícias no trabalho nesta sexta-feira. Seu esforço será reconhecido e isso pode render mudanças positivas. Você já precisa economizar para começar a construir o que deseja ou planejar seu próprio negócio; é sua hora de crescer.

Você vai viver um final de semana de muita algum amigo ou parceiro, então aproveite ao máximo. Você faz a manutenção de algo e tudo sai bem.

É hora de se cuidar e investir mais em você. Alguém o procura para fazer um convite ou planejar uma viagem. Você vai terá sorte com os números 01 e 78. Não se esqueça de pensar em um presente para alguém especial que pode fazer aniversário.

Capricórnio

As pressões pessoais e de trabalho podem afligir você neste fim de semana. Aprenda a lidar com os problemas na hora e não fique pensando em algo que já não tem solução; a melhor coisa que você pode fazer é deixar as energias fluírem.

Você recebe dinheiro e deve tentar economizá-lo. Você pode precisar ir ao dentista. Um documento será tirado. Cuide bem do seu intestino e controle os nervos; é melhor se exercitar para se sentir melhor e ser mais saudável.

Não fale sobre seus planos e tente ser discreto; você verá como tudo funcionará melhor. Você permanecerá muito estável com seu parceiro. Os capricornianos que são solteiros encontrarão um amor muito apaixonado do signo de Peixes ou Áries. Seus números da sorte são 04 e 71; a positividade aumenta neste domingo.

Aquário

Você vai realizar várias tarefas do trabalho neste final de semana e deve se responsabilizar com suas obrigações para que depois não tenha contratempos. Nesta sexta-feira um convite chegará e pode ser de um novo amor; então diga sim à felicidade.

Você quer ajudar a todos ao seu redor em qualquer situação e às vezes não consegue; não se estresse por isso e saiba que tudo acontecerá no devido tempo. Você recebe visitas.

Você recebe dinheiro graças a uma venda. Não tenha mais ciúmes do seu parceiro e lembre-se é preciso ficar em paz. O controle e desconfiança trará separações.

A sorte chega neste sábado com os números 14 e 21. No domingo você terá planos que o enchem de felicidade. Um amor do passado irá procurar por você.

Peixes

Você passa por momentos de muita diversão, mas pode ter sentimentos de culpa no amor. Procure conversar com seu parceiro para chegar a um acordo e ter paz.

Seu signo é rancoroso e isso adoece o seu espírito, então liberte-se e siga em frente na sua vida pessoal. Uma nova jornada ajudará a renovar suas energias. Ame-se muito e veja como tudo melhora.

Você se lembra muito de alguém que não está mais com você e deve encerrar esse capítulo da sua vida para seguir em frente, principalmente no amor. Seus números da sorte são 23 e 60 e o branco o ajudará a ter abundância.

Você conserta coisas em casa. Os solteiros podem conhecer um amor do signo de Gêmeos ou Virgem que será muito compatível em diversos sentidos.