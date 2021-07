A linguagem do amor de cada signo do zodíaco

Cada pessoa possui uma forma de transmitir o amor e aquilo que ele valoriza como demonstração deste sentimento.

O Dr. Gary Chapman, identificou estas maneiras e escreveu o livro “As Cinco Linguagens do Amor”, que são: Palavras de Afirmação, Tempo de qualidade, Toque Físico, Gestos de serviço e Presentes.

Clicando aqui você pode fazer um teste e descobrir a sua, mas antes entenda qual é a linguagem do amor de cada signo:

Áries

O ariano se importa muito com os elogios ou palavras carinhosas que recebe no relacionamento. Ele gosta de se sentir amado e importante para o outro desta maneira e também está muito ligado ao toque físico.

Touro

O taurino gosta de receber gestos e presentes que representem detalhes especiais, tanto no relacionamento como o que traduz o quanto o outro se importa e é atento com ele. Este signo também retribuirá assim e com demonstrações físicas de afeto.

Gêmeos

O geminiano é um signo que é atraído e também atrai seus parceiros com as palavras. Ele busca se conectar emocionalmente e sempre considerará o diálogo a base do relacionamento.

Câncer

A sensibilidade do canceriano faz com que os gestos e as atitudes sejam as maiores demonstrações de amor. Ele acredita que os sentimentos devem ser nutridos constantemente e sempre está disposto a cuidar.

Leão

O leonino é apaixonado e sempre valorizará a química, o toque físico e conexões mais intensas. Este signo pode ser conquistado pelo afeto e pelos momentos inspiradores que tem com quem está ao seu lado.

Virgem

O virginiano sempre irá ser conquistados pelo cuidado e amor que é transmitido nas atitudes de cada diz. Ele pode ser mais prático, mas realmente sente que o vínculo é verdadeiro quando ele não fica apenas nas apalavras e é demonstrado em todo o tipo de ação.

Libra

O libriano sempre será romântico e ligado aos gestos que demonstram as belezas de amar e ser um casal, seja com os presentes – mesmo que simples, mas com significado – ou passando tempo de qualidade que traz felicidade.

Escorpião

O escorpiano é muito ligado com a sua sexualidade e isso também se complementa com momentos que criam vínculos profundos por meio da intimidade. Ele tem a capacidade de compreender a importância por trás do toque físico como ninguém.

Sagitário

As palavras e diálogos que aproximam e mostram como o outro dá valor ao relacionamento ou parceiro, sempre chamarão a atenção do sagitariano. Isso será ainda mais efetivo se for complementado por boas experiências ao passar o tempo juntos.

Capricórnio

O capricorniano valoriza muito quem tem gestos de apoio, carinho e auxilio com ele. Este signo sabe que os sentimentos e palavras são importantes, mas as ações que constroem o relacionamento no dia a dia são muito importantes.

Aquário

Este signo sempre se conectará sentimentalmente com quem o estimula mentalmente com palavras importantes e diálogos que sejam significativos para a conexão. Ele ama conhecer a outra pessoa e seus ideais.

Peixes

O amor do pisciano é quase sempre altruísta, por isso ele valoriza os gestos do outro que demonstram cuidado. Além disso, o tempo de qualidade sempre será muito importante para que este signo sinta que vive sentimentos reais.