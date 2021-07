Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 12 a 16 de julho de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar julho de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 12 de junho a 16 de julho de 2021:

Áries

Não segue sua missão de ser um líder natural e tomar a iniciativa para realizar o que é preciso. A tendência é que tudo saia positivo e você tenha o sucesso nas mãos.

Seu ponto fraco é a visão e a audição, por isso você deve sempre cuidar desses sentidos para que não sofra de doenças. Você vende um bem material; Lembre-se que seu signo está em fase de ter energia e evoluir na vida financeira.

Um amor do passado deseja voltar, apenas tente saber o que está entrando em sua vida. Para quem está em um relacionamento, um passo importante será dado ou você começa a pensar em formar uma família. A sorte aumenta com os números 09 e 13.

Touro

Você se harmoniza quando alcança a estabilidade emocional. Sem dúvida, a sua missão na vida é ser conciliador com a missão de dar conselho ideal para estar em paz e ajudar os outros.

Seu ponto fraco é o pescoço e as costas, é hora de liberar as tensões e os exercícios ajudam. Cuide melhor do seu animo e não deixe a ansiedade tomar conta.

Sua cor é o vermelho; seu melhor dia da semana é a sexta-feira e seus números são 06 e 12. Será uma semana de ação no local de trabalho.

Seu signo é muito bom para ganhar dinheiro, mas você deve se concentrar e não desanimar tão rapidamente. No amor você continuará procurando a pessoa ideal; lembre-se que o amor sempre vem, é só uma questão de tempo.

Gêmeos

Voe é empreendedor e líder, o que pode render oportunidades. Além disso, sempre pode encontrar a resposta correta para os problemas que surgem.

Seu ponto fraco são os problemas respiratórios. Portanto, cuide mais da sua saúde e evite fumar de forma ativa ou passiva. E melhor ter melhores hábitos e tomar cuidado com o álcool também.

Seu espírito é livre e por isso você não tem problema em manter o amor a distancia seja com o parceiro ou família. Apenas tenha cuidado para não manter as pessoas só em segundo plano na sua vida.

Seu melhor potencial surge quando você não se limita e passa a criar, pensar e dar o passo certo. Seu melhor dia será a quarta-feira; seus números são 12 e 77 e sua cor favorita é o amarelo.

Sua tendência esta semana é conseguir o que você tanto deseja, seja emprego melhor ou um beneficio financeiro. Cuidado com as fofocas em seu ambiente de trabalho.

Câncer

Momento de ter prudência e construir sempre uma vida positiva para aqueles que o rodeiam. Evite ser egoísta. Ajudar trará felicidade.

Evite entrar em fofocas e colocar lenha na fogueira sobre o que estão falando negativamente. Você deve acessar sua experiência para resolver todos os problemas de forma rápida e eficaz.

Muito trabalho atrasado precisará ser resolvido. Você receberá presentes importantes. Tenha cuidado com o que você come e tente manter a vida saudável para não ter problemas de estômago.

Seu melhor dia é segunda-feira e seus números são 05 e 44; suas cores são azul e branco. Procure não ser tão dramático e saiba que as surpresas sempre darão emoção, mas é preciso saber lidar com elas de forma madura.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

Momento de aprender e ensinar os outros também. Você temhabilidade para se desenvolver em qualquer área de trabalho e deve aproveitar isso, se afastando de pensamentos limitantes.

Evite se sabotar com más companhias e vícios que o destroem. Você também deve entender que a vida não é fácil e é preciso colocar todas as habilidades e aptidões em prática.

Seu melhor dia será domingo; suas cores são o laranja e amarelo. Seus números são 01 e 27. Será uma semana de muito trabalho e recompensas financeiras. Alguém o convida para um negócio e tudo sairá bem.

Tenha cuidado com os amores do passado e tente estar em paz com todos ao seu redor. Seu ponto fraco é a hipertensão e o coração, siga uma dieta saudável e cuide-se.

Virgem

Tente se purificar e não ter medo de ajudar os outros a crescer. Você é um pilar para a sua família e assim também triunfará.

Um parceiro estará do seu lado. Seu ponto fraco são os nervos e a impotência sexual; mantenha sua saúde mental e física em dia. É melhor ter hábitos bons.

Seu melhor dia será quinta-feira; seus números são 10 e 15. Sua cor é o branco e o cinza. Será uma semana para resolver sua vida financeira e fazer alguns pagamentos pendentes.

Um amor do signo de Áries ou Câncer está procurando você para falar sobre formalidade em sua vida. Fique atento com os problemas dos seus colegas de trabalho e ajude-os se puder.

Libra

Equilibrar, harmonizar e embelezar tudo o que o cerca é a sua missão. Aproveite seu poder de comunicação e estético para se destacar.

É importante também encontra o equilíbrio para que tudo funcione melhor e você entenda que a vida é deve ser aproveitada. Você adora viver em harmonia e embelezar tudo, então busque isso. A justiça e seu dom do conselheiro o ajudarão a resolver os problemas.

Seu melhor dia será sexta-feira e seus números da sorte são 08 e 73. O verde o azul atraem boas energias. Por mais que os altos e baixos atrapalhem, você conseguirá encontrar as soluções.

Você recebe dinheiro extra de uma dívida do passado. Seu ponto fraco são os rins e a região lombar, então cuide-se.

Escorpião

Descobrir os mistérios da natureza e saber como fazer a humanidade viver melhor é a missão mais importante do seu signo. É preciso estar em constante progresso para ser forte e ter um poder positivo sobre os outros.

Não tema a liderança. Momento que pode ser intenso em tudo o que faz. Seu ponto fraco são a bexiga e os órgãos genitais, portanto, evite infecções e cuide-se. Seu melhor dia será terça-feira. Suas cores serão vermelho e azul intensos. Seus números da sorte são 04 e 39.

Você terá uma semana com muitos assuntos pendentes de última hora. Você ganha dinheiro extra ou recebe algo que era esperado. Cuidado com as despesas e pague dívidas com responsabilidade. Lembre-se que a diversão tem hora.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Esta semana será importante. Faça uma lista de objetivos e comece a realizá-los, por menores que sejam. É a sua vez de alcançar a grandeza.

Você decide pagar suas dívidas e começar do zero. Você organiza documentos pessoais. Evite ficar muito tempo triste por algo que aconteceu com você no passado e compreende que existe apenas uma vida e deve aproveitá-la plenamente.

Um aniversário será comemorado e uma viagem pode ser planejada. Um amor do signo de Áries ou Virgem fala de compromisso.

Seu melhor dia será quinta-feira e seus números da sorte são 09 e 21. Cuide do seu dinheiro e evite investimentos desnecessários; não empreste para que sua sorte não seja roubada.

Capricórnio

Você se liberta de frustrações nesta semana e se enche de boa energia para começar uma fase de força para alcançar o sucesso no trabalho. Está na hora de amadurecer e deixar maus amigos para trás.

Estes são tempos de abundância, então aproveite o que está por vir, faça uma lista de suas realizações e repita-as em voz alta para que sua mente assimile o quão bom você foi em superar as adversidades.

Seu signo deve sempre seguir em frente. Você faz pagamentos ou organiza as finanças. Um amor de longe deseja conversar e retomar o relacionamento. Momento de cuidar da saúde e parar de dar desculpas.

Você é realista e busca o sucesso em sua vida, mas não deve deixar o amor de lado. Seu dia de sorte será segunda-feira com os números 14 e 30;

Aquário

Semana de muita sorte, especialmente na terça-feira dia 13, na qual você consegue fazer tudo o que tem nos seus planos. Tente não deixar sua mente sabotar sua felicidade, escreva cada um dos objetivos que pode cumprir em uma folha de papel em branco para que as energias positivas o envolvam e você possa alcançá-los.

Mudanças estão chegando no trabalho e você deve ser aplicado para que eles lhe ganhar a posição que você merece. Você continuará com seu parceiro atual e pode dar um passo importante no relacionamento.

Você ganha dinheiro extra e seus números da sorte são 07 e 16. Seu melhor dia é a quinta-feira. A missão do seu signo é buscar e encontrar a verdade para conduzir a humanidade a uma vida melhor. Seu ponto fraco será sua coluna e tornozelo; cuide-se. Suas cores são azul e amarelo.

Peixes

Você analisa tudo o que aconteceu nos últimos meses e consegue reconstruir o que não está funcionando para crescer pessoalmente. Evite se sentir impotente quando não pode ajudar quem o ama, pois sempre existirá tempo para tudo. Deixe fluir.

Os pagamentos atrasados ​​chegam. Você terá avaliação de trabalho ou nos estudos, então tente se concentrar em tudo. Um novo amor do signo de Áries ou Escorpião, que será muito compatível com você, fará um convite.

Não se castigue mais e lembre-se de que existem situações que você não consegue controlar. Muitas vezes é necessário ser forte e enfrentar. Seus números da sorte são 05 e 21 e seu melhor dia é a terça-feira. Prefira se manter em paz com tudo e ser gentil.