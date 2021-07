Os signos que mais são atentos às linguagens de amor

Expressar o amor não é uma tarefa nada simples. Pensando nisso, o Dr. Gary Chapman, identificou e escreveu o livro “As Cinco Linguagens do Amor”, que são: Palavras de Afirmação, Tempo de qualidade, Toque Físico, Gestos de serviço e Presentes.

Clicando aqui você pode fazer um teste e descobrir a sua, mas antes confira os signos mais são atentos às linguagens de amor:

Capricórnio – Palavras de Afirmação

O capricorniano ficará atento se o parceiro expressa elogios e valoriza quem ele é e o que faz, especialmente quando isso envolve esforços nos relacionamentos. Ele é muito atento às atitudes, mas especialmente as palavras, encontrando nelas uma forma de compreender e também de expressar o que sente. Este signo busca significados.

Câncer – Tempo de Qualidade

O canceriano valoriza muito os momentos de qualidade prazerosos que passa com seus parceiros, sejam simples ou mais significativos. Ele gosta que a relação importe e que a dedicação para fazer que tudo se aprofunde mais venha de ambas as partes. São entregues e buscam reciprocidade para formar um laco íntimo e forte.

Descubra mais sobre os signos:

Áries – Toque Físico

Tudo o que envolve gestos físicos contribuem para que o ariano desenvolva ainda mais os sentimentos e emoções que envolvem o relacionamento. Ele gosta de receber carinhos também em seu ego e isso contribui muito para a sua segurança. Este signo tende a se frustrar bastante se não recebe a atenção e os gestos que espera.

Virgem – Gestos de serviço

O virginiano sente que as ações contam muito mais do que as palavras, pois o amor deve ser transmitido cotidianamente e, mesmo os gestos práticos, como ajudar na organização, são importantes. Ele espera que o parceiro divida a vida e também as responsabilidades, por isso procura quem o valoriza desta maneira.

Touro – Presentes

O taurino reconhece intensamente o valor simbólico e os detalhes que podem ser expressos com um presente – e isso nem sempre envolve o valor financeiro. Ele guarda a intenção demonstrada e a recordação como algo muito precioso, sentindo-se amado e importante. O contato físico também é algo importante para eles.