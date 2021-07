Os signos que sabem primeiro que irão se apaixonar

Algumas pessoas são perceptivas ou entregues o suficiente para descobrir que o amor está prestes a começar a bagunçar suas vidas.

Confira os que sabem primeiro que irão se apaixonar:

Câncer

Em termos de intuição e percepção de sentimentos, o canceriano é um dos mais atentos do zodíaco. Mesmo que tenha seus mecanismos de defesa, ele se envolve facilmente e se entrega a tudo o que sente quando está na presença de alguém. Não é nada de outro mundo para este signo achar que irá se apaixonar, mas quando equilibra a fantasia e a realidade, ele pode ser muito assertivo e identificar logo de cara quem pode querer o mesmo.

Escorpião

O escorpiano é intimamente conectado com seus desejos e emoções, o que o faz entrar não só em um mundo de paixões de forma intensa, como prever o que pode acontecer logo no início de uma conexão. Por mais que lute com alguns impulsos que tenta conter, este signo sente profundamente as energias que permanecem ocultas para muitos. Apesar de tentar se proteger e não se mostrar vulnerável, é bem possível que ele não consiga impedir que seu coração se abra para um novo romance.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

Muitos acham que os capricornianos não acessam seu lado emocional e intuição facilmente. No entanto, este signo tem uma estranha ligação com as intenções de pessoas ou possíveis resultados de algumas situações. Se algo pode preocupá-lo ou causar grandes transformações em sua vida, ele perceberá isso precocemente; é importante lembrar que o amor tem grande potencial de causar mudanças significativas.

Peixes

O pisciano costuma absorver rapidamente os sentimentos e emoções do ambiente. Isso faz com que ele tenha uma percepção apurada que pode aumentar ainda mais quando a conexão com a intuição é mais intensa. Este signo irá sentir que alguém toca seu coração e, por mais que se assuste, silenciosamente saberá que algo importante está por acontecer na sua vida amorosa. É claro que nem sempre se trata de um amor duradouro e isso pode render algumas noites de sono perdidas em pensamentos.