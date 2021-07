Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 5 a 9 de julho de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar junho de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 5 de junho a 9 de julho de 2021:

Áries

Seu signo será impulsado a se reinventar em todos os sentidos, principalmente em aspectos relacionados à saúde. Ande muito ao ar livre para ter mais contato com a paz interior e diminuir o estresse.

Seu ponto fraco é o estômago, por isso é importante comer mais vegetais e beber mais líquidos. Você terá um sorte com os números 05 e 19.

Hora de renovar o visual. É preciso contribuir mais para o bem em comum, fazendo o bem aos outros. Tome precauções com infecções e problemas de pele. Você paga uma dívida e isso o deixará mais calmo. Você compra um presente para alguém especial.

Touro

Momento de não deixar nada o que começa pela metade. Cuide melhor da alimentação. Não desperdice energia com a discórdia que pode afetar as outras pessoas.

Não é hora de colocar tanta pressão sobre si mesmo, porque é isso não trará bons resultados. É importante que você administre melhor seu tempo para que sua nova rotina não interfira em suas atividades de trabalho.

A confiança para flertar e atrair pretendentes aumenta. A sorte chega até você com os números 09 e 41. Cuidado com problemas de infecção nos olhos ou ouvido. Proteja-se contra as mudanças climáticas. Você decide iniciar um curso.

Gêmeos

Evite ter vícios como álcool, cigarros ou drogas para não se sentir desequilibrado fisicamente e mentalmente. Você tem uma mente uma muito forte, mas pode resistir a uma mudança necessária em sua vida.

Hora de deixar hábitos ruins e se alimentar melhor. Use a tarde ou a noite para fazer atividades que atraem prazer e tirar o estresse do dia. Você terá um sorte com os números 03 e 18.

Você se lembra muito de um amor do passado; tenta conversar com ele e ficar em paz com o fechamento de ciclos. Cuide do seu dinheiro e tente gastar apenas o necessário, este mês pode trazer alguns imprevistos.

Câncer

O cansaço pode tomar conta e desanimá-lo bastante. Tente se manter saudável e cuidar melhor de todos os hábitos, afastando-se do que pode atrapalhar seu crescimento.

Seu ponto fraco será problemas relacionados à alimentação; prefira sempre ser mais responsável pela sua saúde. É hora de ter mais força de vontade e buscar um incentivo para estimular seu desejo de mudança.

É preciso seguir em frente com perseverança para alcançar seus objetivos. Você recebe um convite para fazer uma viagem. Você compra móveis ou faz mudanças em casa.

Um novo contrato de trabalho será assinado e sua vida financeira recebe mais lucros. Um romance se finaliza, para que outro possa ser iniciado. Seus números da sorte são 05 e 31.

Leão

Você será cada vez mais forte e constante em seus objetivos. Essas qualidades o ajudarão a se esforçar nas mudanças necessárias para cuidar da saúde e realizar sonhos.

Tome atitudes para melhorar sua autoestima e cuide mais as saúde física e mental. O exercício ou práticas como a meditação podem ajudar.

Você terá sorte com os números 02 e 18. Não gaste com coisas superficiais. Uma dívida será paga e você pode receber dinheiro extra. Você decide mudar de casa.

Um novo amor pode surgir ou você recebe um convite de alguém especial. Uma viagem será planejada.

Virgem

Momento em que será difícil resistir a alguns desejos. É hora de se equilibrar e apostar sempre no diálogo construtivo. Boas companhias o ajudarão.

Busque ser feliz com suas decisões e não deixe que as pessoas consumam sua energia com problemas que não são seus.

Tenha mais atenção com a sua família e previna doenças. Será uma semana para finalizar tudo o que está pendente. Seus números da sorte são 07 e 21. Um novo amor o pode chegar a sua vida ou um romance irá procurá-lo novamente; é melhor ficar atento e não se fechar às possibilidades.

Libra

Você está no momento ideal para se sentir e estar na seu melhor fase. A perseverança fará toda a diferença. Se alinhe com pessoas boas e que podem incentivá-lo em seus objetivos.

Cuide da alimentação e tenha mais atenção com problemas hormonais. Exercícios prazerosos natação, esportes e danças o ajudam a se sentir mais otimista.

Uma viagem pode surgir. Você recebe dinheiro extra. Cuidado com brigas ou explosões de raiva; tente controlar seus impulsos e tenha cuidado com as palavras.

A felicidade chega no amor. Não deixe um amor que o valoriza e saiba quem realmente deseja estar do seu lado. Seus números da sorte são 01 e 55.

Escorpião

Você terá energia e deve sempre permanecer otimista. Quando você fica desanimado, nem sempre atrai coisas positivas e pode esquecer de colocar esforço em coisas importantes.

Encontre o que o incentiva e motiva a perseverança. Momento de ser mais saudável e evitar hábitos como o álcool e má alimentação.

Lembre-se de que o mais importante é ter força de vontade e objetivos claros. Cuidado com as traições de amor. Você recebe uma proposta de trabalho ou se sai bem em uma entrevista.

Tente continuar com seus estudos e não desista de aprender. Um novo amor chegará. A sorte aumenta com os números 23 e 04.

Sagitário

Hora de mudar completamente sua maneira de pensar e ser mais positivo. Procure ser mais saudável e cuidar da alimentação para ter mais energia.

Você chama a atenção, mas deve ter cuidado com a vaidade excessiva. O importante é a paz de espírito. Objetivos são atingidos com mais rapidez. Você decide tirar tudo o que não usa de seu armário e renovar as energias.

Um amor do passado deseja voltar. Tente ter todos os documentos ou assuntos de trabalho organizados. Seus números da sorte são 19 e 25. Você recebe um presente inesperado. Tente não guardar rancor de sua família, é hora de vivermos juntos em paz.

Capricórnio

Nesta semana você pode receber uma proposta de trabalho mais bem remunerado. Seu signo vaidoso e pode se preocupar muito com a aparência; lembre que a saúde é o mais importante para se sentir realmente bem.

Evite cair em excessos e hábitos que debilitam seu ânimo. Você deve cuidar dos problemas de infecção e não se expor muito ao sol, pois seu ponto fraco é a pele.

Você terá sorte com os números 29 e 30. Você se lembra muito de um amor que saiu do seu lado, procure conversar com esta pessoa para finalizar as coisas e ficar em paz. Você saberá de uma operação de alguém e tudo sairá bem. Você compra algo importante.

Aquário

Seu signo é muito extremo e precisa ter cuidado com alguns comportamentos impulsivos. É difícil encontrar o meio-termo, mas será preciso ter mais cautela, principalmente em assuntos familiares, em amizades ou no ambiente de trabalho.

Tente mudar para ficar em paz. É muito importante que você tente colocar ordem em sua vida e comece a focar em crescer. Cuida da saúde. Lembre-se de que seu ponto são as costas e tórax; evite lesões.

Você receberá um convite para fazer uma viagem em julho ou necessitará se deslocar para resolver algo. Casais podem dar passos importantes e solteiros se comprometem. Você terá um sorte com os números 07 e 15.

Peixes

Esta semana vai ser de sorte para o seu signo em todos os sentidos, especialmente no amor e relacionamentos. Você tende a exagerar em alguns hábitos repetitivos que fazem mal, comece a cuidar melhor de si.

Evite se arriscar com vírus para não ter problemas. Você faz uma viagem para visitar sua família. Um dinheiro inesperado pode chegar. Seus números da sorte são 13 e 20.

Um amor do passado está te esperando para voltar, lembre-se que todos nós merecemos uma segunda chance se mostramos evolução. Um presente o surpreende. Cuidado com o atraso de pagamentos e assuntos relacionados a carros.