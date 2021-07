Os signos que sempre dizem ‘eu te amo’ primeiro

Dizer “eu te amo” para alguém é um grande passo e nem todo mundo espera muito para tomar esta iniciativa importante na vida amorosa. Por isso, alguns signos tendem a revelar este sentimento com rapidez.

Confira os que sempre dizem eu te amo primeiro:

Câncer

O canceriano tem suas próprias regras quando o assunto é amor e elas são baseadas em seus sentimentos, que são intensos. Ele pode tentar se proteger, mas não conseguirá esconder por muito tempo o que sente, chegando até a se precipitar em alguns casos e dando os primeiros passos para que a conexão se aprofunde mais. Ele dirá “eu te amo” esperando reciprocidade, mas se identificar algum tipo de insegurança tende voltar atrás.

Touro

Por mais que possa ser muito consciente dos seus passos e saiba que tudo tem uma consequência, o taurino é decidido e dará o passo de dizer “eu te amo” primeiro. Este signo não gosta de perder tempo e energia com ilusões, o que o faz se apegar rapidamente e tomar a iniciativa para criar algo concreto. Pode parecer muito lógico, mas ele tem muita segurança em suas ações até que se prove o contrário.

Confira mais sobre os signos do zodíaco e descubra aspectos surpreendentes:

Leão

Quando sente algo muito forte por alguém, o leonino não pensa duas vezes e entrega seu coração dizendo “eu te amo”. Ele é muito apaixonado e decidido, escolhendo ir atrás do que quer sem deixar as inseguranças o parar. Este signo está sempre pronto para viver sentimentos e é valente; portanto, analisará se o sentimento é recíproco, mas tomará iniciativas rápidas se achar necessário.

Peixes

O pisciano pode internalizar muita coisa e lutar contra seus sentimentos, mas mesmo assim não aguentará ficar muito tempo sem revelar o que sente verdadeiramente. Ao dizer “eu te amo”, ele passará a se dedicar a fazer a conexão dar certo e espera o mesmo da outra pessoa. Principalmente quando é jovem, as histórias românticas tem um grande impacto em sua vida e ele prefere vivê-las inteiramente sem se importar com as circunstâncias.