É fácil falar de química na atração física, quando duas pessoas estão se conhecendo e sentem interesse de ir além. No entanto, a química para ser um casal e começar uma história amorosa é bem mais delicada e nem sempre fácil de construir.

Confira o gesto que revela a química no amor para cada signo do zodíaco:

Áries

Quando a sinceridade e a franqueza são compreendidas e correspondidas, o ariano descobre que existe muita química com alguém, pois isso faz com que ele se abra e compartilhe com o outro sem barreiras.

Touro

Se o taurino sentir que suas emoções e desejos não só são correspondidos, mas despertam ainda mais interesse no outro, ele identificará uma grande química para algo mais sério. O que é sentido sempre será levado a sério.

Câncer

O canceriano precisa sentir confiança e lealdade para que a química seja levada em conta como algo verdadeiro. Ele tem sede de amor, mas pode também temer os caminhos inseguros.

Leão

O leonino irá ver a química real quando sentir que o outro não teme quem é e está disposto a aceitar tudo sobre ele também. Estar junto para ele é algo ousado e que deve ofertar o melhor para ambos.

Virgem

O virginiano sente a química nascer de forma intensa quando o outro está preocupado com seus sentimentos, mas também com os gestos da vida real que vão além das fantasias. Ele valoriza o trabalho dos dois para a conquista e manutenção da conexão.

Libra

A harmonia que dá espaço para aproveitar as coisas boas vida e gera menos preocupações é o que confirma que uma relação tem química. Este signo é apaixonado, mas não dispensa um amor tranquilo.

Escorpião

O escorpiano terá plena convicção de que existe uma química forte com alguém quando ele sente que o outro tem loucuras e emoções que se complementam com as suas. Este signo pode tentar se conter para muitos e quem descobre sua verdade tem uma boa razão para isso.

Sagitário

O sagitariano verá a química se tornar mais forte quando descobrir que o outro se importa tanto com a igualdade como eles e compreende a necessidade de superar as dificuldades sem esmorecer

Capricórnio

A disposição em comum para lutar pelo melhor e desenvolver sentimentos profundos é o que define a química do capricorniano no amor. Ele valoriza como ninguém quem traça o caminho ao seu lado sem dúvidas.

Aquário

O aquariano perceberá a química para algo mais sério quando as diferenças não são tratadas como questões delicadas e a emoção das vivencias importa. Ele gosta de estar apaixonado, mas sem deixar de estar conectado com os ventos que movimentam a vida.

Peixes

Quando o pisciano sente o retorno da atenção e o aprofundamento da intimidade, ele certamente irá saber que uma química poderosa foi desenvolvida. Para ele, o amor é ainda mais importante quando parte do outro.