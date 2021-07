Na próxima sexta-feira, 9 de julho de 2021, uma Lua Nova ganhará os céus no signo de Câncer, um signo de Água muito conectado aos sentimentos e intuição. Durante esta fase, muitos podem identificar melhor o que sentem e assim iniciar mudanças importantes.

Confira o significado da Lua Nova em Câncer para cada signo em 9 de julho de 2021:

Áries

Hora de ver alguns dramas objetivamente e se afastar das vibrações confusas ou negativas. Aproveite este momento para ficar mais a vontade com as pessoas que ama e fazer coisas que contribuem para a sua felicidade e ajuda a reforçar vínculos importantes.

Touro

Evite deixar que a vida profissional e outros problemas que o sobrecarregam tirem seu foco do cuidado que é necessário manter em sua vida emocional, física e mental. Dê uma pausa e, além de se mimar, comece a deixar a tristeza de lado e substitui-la pela compreensão de sentimentos negativos e positivos – e não tem nada de errado em pedir ajuda para fazer isso.

Gêmeos

Muitas ilusões podem rondar sua mente e é necessário ir a fundo nas informações reais que podem ser acessadas. Não busque as respostas apenas fora de si, mas olhe para dentro com cuidado e dê um tempo para identificar o que realmente o ajuda a prosperar nos caminhos que estão sendo iniciados.

Câncer

Algumas clarezas e intuições importantes tendem a chegar, mas isso será realmente bem aproveitado se você usar esta fase para determinar objetivos. Não é tão fácil assim decidir o que quer e dar passos para realizar sonhos – sejam da vida sentimental ou profissional –, mas é possível fazer isso com produtividade ao identificar o que sente de verdade.

Leão

Muita intuição pode chegar com esta Lua Nova em Câncer e é preciso se concentrar em você. A reflexão, meditação e segurança o ajudam a lidar com os sinais da melhor maneira. Revelações sempre são profundas e chegam na hora certa. Fazer algumas anotações sobre este dia podem ajudar.

Virgem

Sua vida amorosa e as amizades entram em foco; quem está realmente do seu lado irá aparecer e é preciso desapegar de alguns medos e mágoas antigos. Evite conclusões precipitadas e busque esclarecimentos com uma comunicação construtiva, sem usar as palavras para ferir. Com a mente e coração descansados tudo sai melhor.

Libra

Novos caminhos e começos chegam, o que pede autocuidado e uma desaceleração; lembre-se que os melhores resultados provem de atitudes planejadas e tranquilidade. É possível que tudo o que envolve sentimentos receba uma energia extra e que deve ser bem utilizada.

Escorpião

Este período será muito especial para o descanso dos escorpianos. Chegou a hora de recarregar as energias e se voltar para a compreensão de algumas questões sobre o lar e também a forma que você expressa o que sente.

Sagitário

É hora de olhar para o presente e deixar o passado onde deve estar; não caia na melancolia e nostalgia, pois muita coisa deve ser vista no tempo de agora. Você também pode ser marcado por recomeços e mudanças serão consideradas, pois chegou o momento de fazer tudo acontecer – reflexões sábias e maduras são seus pilares.

Capricórnio

A moderação e autocuidado começam a se fazer ainda mais necessária na sua vida. Permita-se aproveitar a vida, os sentimentos e desenvolver a proximidade emocional com quem você ama; isso fará toda a diferença para iniciar um caminho mais feliz e também divertido – coisas que dão um sentido especial à existência.

Aquário

O início deste mês pode ter ensinado o quanto à paz interior é importante. Continue cuidado de si e mais atento as questões emocionais que começam a ser resolvidas dentro de você. A próxima sexta-feira, 9 de julho, pode trazer muitas ideias, intuições e caminhos criativos que devem ser levados em conta; anote-as!

Peixes Você pode estar passando por uma fase confusa e repleta de pensamentos ou ressentimentos com as pessoas. Prefira usar o poder desta Lua Nova em Câncer para se aproximar das pessoas com uma nova energia, revitalizando seus relacionamentos e deixando as mágoas para trás. Chegou o momento de olhar seus vínculos com mais otimismo.