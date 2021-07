O conselho para a vida amorosa de cada signo de 4 a 10 de julho de 2021

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco recebe um conselho que pode ser muito útil para a vida amorosa.

Confira o conselho de 4 a 10 de julho de 2021:

Áries

Você pode estar apreensivo e prestes a tomar uma atitude, é importante ter calma e saber que o passado sempre servirá de reflexão, mas ele precisa ficar para trás. Supere dificuldades com esforço e sem deixar o estresse tomar conta; isso pode render surpresa positivas na convivência de casais. Assuntos inquietantes se manifestam.

Touro

Algumas clarezas ocorrem e a autoestima é recuperada. Aproveite este momento para descobrir quais as próximas atitudes ou mudanças podem contribuir positivamente para a sua vida. Seja centrado e tenha atenção com pessoas próximas que podem agir com intenções pouco positivas, mas escondem bem.

Gêmeos

Momento em que a comunicação pode s e complicar e os relacionamentos ficam mais confusos, tente manter a sabedoria e positividade para olhar a realidade sem sentir insegurança. É hora de quebrar padrões e o que o deixa atado. Pessoas dos signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio) podem se conectar com você. Mudar rotinas ajudará os casais.

Câncer

A sensação de frustração tende a aumentar, principalmente se você tomar atitudes pouco responsáveis. Sintonize com as suas verdadeiras emoções e verdades, evitando entrar em romances proibidos por carência. É hora de ir atrás do que é bom e se separar do que se tornou tóxico ou tem esse potencial. O carma existe.

Leão

Você pode colher alguns frutos e nem todos são positivos. É melhor ter cautela e maturidade para abordar os problemas com vontade de consertar o que está quebrado e não apenas aumentar as mágoas. Chegou a hora de enfrentar medos e quebrar círculos viciosos. Uma mensagem importante chegará.

Virgem

Verdades ficam mais evidentes e sua bagagem emocional pode trazer assuntos importantes à tona. Ao começar uma fase de resolução, será normal se sentir mais vinculado ao passado e inseguro, mas chegou a hora de recobrar seu valor e enfrentar os medos para superá-los.

Libra

O amor pode ser mais denso nos próximos dias e é preciso descansar a mente e o coração para não cair em impulsos negativos. É melhor analisar o que deseja com calma e evitando entrar em discussões superficiais ou por dinheiro. A tranquilidade irá ajudar a trazer algumas conexões importantes com a intuição, principalmente a partir de sonhos.

Escorpião

Chegou a hora de fazer descobertas e nem sempre tudo será positivo. Lembre-se que é importante dar um tempo para colocar a cabeça no lugar e encontrar suas verdadeiras necessidades em relacionamentos. Mantenha o equilíbrio e reveja algumas metas do casal. Decisões chegarão em breve. Viver baixo pressão não o deixa aproveitar a vida.

Sagitário

Momento e muito cuidado com as palavras, ego e mágoas. Se você pensar que pode ferir alguém em uma conversa, prefira ficar calado. Nesta fase as atitudes terão maiores consequências e é necessário se proteger. Cuidado para não se apegar a mensagens que causam ilusões nas redes sociais. Os objetivos devem ser mais claros.

Capricórnio

Relacionamentos intensos, mas fugazes podem chegar à sua vida. Evite se comprometer de cara e apenas aproveite o momento. É hora de colocar os pés no chão e começar uma etapa mais consistente no amor, principalmente para quem está em um bom relacionamento. A intuição aumentará drasticamente e é preciso se manter atento aos sinais. Uma solução nada normal irá surgir.

Aquário

Momento que pode ser intenso na vida amorosa, mas é preciso se desbloquear e começar a agir com mais segurança. A realidade ficará evidente e fugir dela será pior. Casais devem cooperar mais um com o outro para encontrar a satisfação. Reconciliações podem chegar ou um relacionamento dá um passo importante.

Peixes

Alguns propositivos ficarão mais claros e notícias positivas podem ajudar a curar relacionamentos. Acredite na sua competência e tenha mais cautela com alguns “amigos” que nem sempre aconselham bem. Lembre-se que a criatividade também ajuda diante de assuntos amorosos. Uma gravidez pode ser descoberta.