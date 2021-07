O conselho para a vida amorosa de cada signo de 11 a 17 de julho de 2021

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco recebe um conselho que pode ser muito útil para a vida amorosa.

Confira o conselho de 11 a 17 de julho de 2021:

Áries

Momento de limpezas na sua vida e cautela ao tomar decisões. A segurança e a calma são suas melhores aliadas. Evite fazer promessas que não pode cumprir e seja mais atento com as palavras.

Touro

O passado pode voltar e exigir algumas resoluções. Controle suas emoções e não tema novas aventuras; é preciso ter segurança. Valorize bons relacionamentos e os novos s sentimentos. Uma ligação importante pode acontecer.

Gêmeos

Não deixe para depois e resolva agora; é hora de crescer e vencer. Cuidado com seus comentários e evite entrar em conflitos ao redor. Compreenda melhor quem o apoia. Não tenha medo e apenas deixe fluir.

Câncer

As coisas começam a avançar na vida e caminhos se abrem. Aproveite esta fase feliz e criativa; ouça sua intuição e compreenda melhor as pessoas. Não se culpe pelos outros e busque o equilíbrio emocional.

Leão

Mudanças chegam e dúvidas podem ser esclarecidas; apenas controle seu lado temperamental para melhorar dos relacionamentos. Aproveite os momentos e se abra para reconciliações. Novas propostas e desejos o motivam.

Virgem

Aprenda a vencer obstáculos e entender as pessoas. Tenha calma e concentre-se em boas estratégias. Alguém pede perdão ou fala sobre sentimentos. Novos projetos o ajudam a retomar a fé e celebrar ao lado de quem ama.

Libra

Chegou a hora de ter equilíbrio e pensar positivo; não ligue para quem o critica ou tenta se meter na sua vida. É hora de avançar e ver os caminhos que se abrem com mais clareza; o apego deve ser deixado para trás. O amor chegará na hora certa.

Escorpião

Hora de ter cuidado com as mentiras e refletir sobre as verdadeiras intenções dos outros. Ao afastar pessoas tóxicas você se aproxima de quem realmente deseja ser feliz. Novas emoções nascem e notícias positivas chegam. É hora de perdoar.

Sagitário

Permita que a prosperidade entre na sua vida e o deixe brilhar; o passado deve ficar atrás. Um encontro pode acontecer e novas parcerias nascem. Prepare-se para viver momentos importantes. Uma gravidez pode acontecer. É hora de se levantar depois das quedas.

Capricórnio

Seja honesto e vença os obstáculos sem deixar o e estresse consumir. Uma reconciliação e decisões importantes se aproximam. Não se renda e esclareça assuntos com pessoas conflitivas. Você é único e não deve se comparar.

Sagitário

Uma energia positiva o ajudará a ter mais segurança e é preciso se comprometer em fazer o melhor. Deixe o passado para trás e não tema mudanças positivas. Use a intuição na hora de tomar atitudes.

Aquário

Hora de buscar conexões mais estáveis e ter cuidado com pessoas do passado que podem voltar. Uma relação pode ser iniciada e momentos importantes chegam. É hora de perdoar e começar a seguir em frente de vez.

Peixes

O passado pode voltar de alguma forma e é importante não tomar atitudes apressadas. O sentimento por alguém pode ser descoberto e é preciso organizar as ideias. Comece a refletir sobre o que deseja para o futuro do seu relacionamento.