O que torna cada signo do zodíaco alvo da inveja dos outros

A inveja não é um sentimento tão incomum e muitas pessoas podem acabar atraindo esta energia com maior ou menor intensidade. Isso acontece principalmente quando existem relações de disputas, desejos de ter algo que o outro possui ou sentimentos de insegurança.

Confira o que torna cada signo do zodíaco alvo de inveja dos outros:

Áries

Geralmente as pessoas invejam a coragem e espontaneidade do ariano. Ele tende a descobrir que até mesmo quem é próximo acaba julgando sua personalidade para os outros.

Touro

O taurino pode ser invejado pelo o que possui e pelas convicções firmes, pois ele luta para ter o que quer. Muitas pessoas acabam ficando com inveja das realizações e isso pode ser bem tóxico.

Gêmeos

Este signo é cheio de vida e pode ter muitos amigos devido a sua simpatia. No entanto, existe quem o inveja muito essa facilidade para tocar as pessoas e tentará tramar algo para atingir sua reputação.

Câncer

O canceriano pode ser muito compassivo e cativar as pessoas de forma profunda. Por isso, este signo é alvo da inveja de quem sente ciúmes das pessoas conquistadas por ele.

Descubra mais sobre os signos:

Leão

O leonino rouba a atenção e mantém uma personalidade marcante, o que atrai a inveja de quem não consegue ter a mesma capacidade. Competições de poder sempre acontecem em suas vidas.

Virgem

O virginiano pode se rodear de pessoas que tem inveja da sua capacidade de alcançar o que deseja e manter a compostura. Provavelmente ele descobrirá que os outros criticam suas atitudes.

Libra

O libriano será afetado pela inveja das pessoas que se sentem ofuscadas por ele. Este signo é simpático e sedutor, o que atrai rivais também em situações amorosas.

Escorpião

O escorpiano pode chamar a atenção de pessoas que invejam sua cabeça sempre erguida e poder de atrair o que deseja. É comum que ele se envolva em rivalidades e fofocas.

Sagitário

A alma aventureira e repleta de sorte do sagitariano é invejada por quem se sente retraído e desmerecido. Este tende a se ser julgado e nem sempre sua reputação fica intacta, mas ele não liga para isso.

Capricórnio

As conquistas alcançadas com o esforço e o respeito que o capricorniano pode atrair a inveja das pessoas no trabalho, amizades ou vida pessoal deste signo.

Aquário

O poder de se associar com as pessoas e ter ideias revolucionárias para criar soluções ou defender o que acredita atrai a inveja para a vida do aquariano. Muitas pessoas gostariam de ocupar o seu lugar.

Peixes

As pessoas podem ter inveja da expressão artística ou de combinar a realidade com a criatividade de forma que o diferencia. Ele pode atrair que emana essa energia ruim silenciosamente.