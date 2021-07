Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 11 de julho de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 11 de julho de 2021:

Áries

Neste fim de semana, a mente funcionará a mil e ajudará a definir o que fará em sua vida para que funcione da melhor maneira. É preciso controlar seus impulsos, principalmente a raiva e ciúme, pois isso prejudica muito na vida profissional e pessoal.

Um negócio ou trabalho pode surgir e será uma grande oportunidade. As energias o ajudam a alcançar o sucesso em tudo o que fizer. Apenas é preciso ser cauteloso com seus amigos e não dar a eles toda a sua confiança; pode existir inveja.

Sexta-feira para se sentir bem e cuidar mais de si, tanto da saúde como também do visual. Você conserta objetos em sua casa ou faz compras. Cuidado com dores no pescoço e na cabeça; mudar o colchão de lado ou fazer limpezas no quarto pode contribuir para que as energias se movimentem.

Touro

Você resolve questões familiares e de trabalho. Serão dias de muita atividade e tomadas de atitudes. Evite encher sua mente de desconfiança e ciúme para se sentir satisfeito.

Você terá a solução certa para cada problema e deve agir como um líder, mas sempre levando em conta que não é dono da verdade. Um negócio próprio pode ser planejado. Você pode dar um grande passo no seu relacionamento amoroso. Uma gravidez pode acontecer.

A abundância vai favorecer você e é necessário ser positivo. Questões políticas e jurídicas são resolvidas a seu favor. Seus números da sorte são 13 e 45. Procure estar mais atento aos sinais e isso o ajudará a crescer como pessoa.

Gêmeos

É hora de aprender a estar em paz e não procurar tanto drama para a sua vida. Muitas alegrias e tristezas podem chegar ao mesmo tempo; mantenha a calma.

Não caia em depressões ou angústias que não são suas; cada um constrói a própria vida e deve buscar maneiras de ser feliz. Você deve tomar decisões para crescer economicamente e pode iniciar mudanças de emprego ou negócios.

Você está passando por um período de prosperidade, por isso é melhor seguir em frente e pensar no presente. Você terá dias de grande estabilidade com seu parceiro e se sentirá muito seguro. Os solteiros encontrarão um amor muito compatível.

Faça todos os seus pagamentos em dia e não deixe dívidas pendentes para que possa ter uma boa economia. A sorte virá com os números 23 e 31.

Câncer

Você continuará se sentirá pleno em sua vida pessoal. O que alimenta seu signo são as conquistas no trabalho e você se sentirá orgulhoso. Sexta-feira de muito trabalho atrasado; evite cair em raivas e pressões, isso porá tudo e pode adoecer.

É hora de refletir sobre tudo o que tem pendente para realizar e ter resultados. A sorte chegará no domingo com os números 07 e 88. Seja prudente e não comente tudo com os outros; evite ao máximo fofocas e conflitos.

Não negligencie seu parceiro ou relacionamento. Lembre-se que o amor se alimenta de fatos e detalhes, pois esses são dias para se apaixonar novamente. Cuidado com os problemas de insônia; exercite-se pela manhã para que seu corpo possa descansar à noite. Alguém de Peixes, Leão ou Capricórnio deseja fazer uma surpresa no amor.

Leão

Fim de semana para deixar tudo que o estressa demais para trás; considere que você pode controlar suas ações, mas não a das outras pessoas. Tentar isso causará muitos problemas internos.

É recomendável que você não carregue energias que não sejam suas e deixe os outros serem como eles querem em suas vidas; viva e deixe viver. Seu signo busca recompensa financeira e isso é bom, mas é melhor não deixar o espiritual de lado para se sentir mais pleno.

Sexta-feira de tarefas e pagamentos. Uma viagem por motivos de trabalho pode surgir. Um membro da família irá pedir ajuda financeira. Cuide dos problemas e vícios e evite exagerar no álcool; mantenha-se saudável.

Você terá sorte com os números 11 e 29. Alguém pode procurá-lo para fazer um convite ou planejar um negócio que sairá bem. Você faz melhorias em sua casa.

Virgem

É hora de estabelecer prioridades em sua vida pessoal. Você tende a se sacrificar muito pelos outros e se esquece de si mesmo. É hora de mimar-se para se sentir bem; o sucesso só vem quando você se cuida de verdade.

Evite se deixar levar por falsas ilusões e busque um futuro mais objetivo e constante para alcançar o sucesso. Você recebe uma proposta. Procure não gastar muito e pense em economizar.

Você terá sorte com os números 05 e 40. Cuide dos problemas renais ou hepáticos. Um amigo o convida para fazer uma viagem. Você deve permanecer saudável para ter força em tudo o que fizer.

Libra

Você receberá agradáveis ​​surpresas. Pessoas de longe retomam contato e isso o deixa feliz. As energias positivas estarão presentes em sua vida profissional atualmente; não hesite em abrir um negócio que lhe trará mais renda e progresso em sua vida econômica.

Fique longe de brigas com os amigos do trabalho e tente não dar tanta importância ao que eles falam sobre você. Seu signo sempre se destaca.

Seja mais discreto em seus projetos para não atrair inveja. Você terá uma surpresa. Seus números da sorte são 09 e 71. Cuide dos problemas de fígado e intestino; aprenda a se alimentar de maneira mais saudável.

Um novo amor de Peixes ou Sagitário pode procurar por você e será muito compatível. A comunicação melhora e novos cursos o ajudam a desenvolver seus objetivos.

Escorpião

Deixe de lado as indecisões na sua vida profissional. Se você não se sente pleno com o seu trabalho atual é hora de buscar como se desenvolver da melhor maneira. O sucesso chegará.

Nesta sexta-feira você será preenchido com bênçãos e será grato pelas notícias positivas que chegam. A sorte chega até você com os números 12 e 30.

Cuide de você e continue protegendo sua saúde, especialmente com as precauções da pandemia. Você corrige problemas e deve ter atenção com organizar documentos ou assinaturas.

No amor você vai continuar com o seu parceiro, mas deve evitar brigas e ser mais paciente com as pessoas que ama. Seu ponto fraco será a ansiedade em e a raiva sem motivo; acalme-se.

Sagitário

Fim de semana de muito trabalho extra, mas que trará bons resultados para o seu futuro. Organize mais sua vida pessoal para que não se sinta tão pressionado.

Você espera muito dos outros e se sente constantemente desapontado; evite desenvolver sentimentos de culpa e aceite que é apenas você que constrói a própria felicidade.

Uma viagem pode surgir. Cuide dos problemas de insônia e deixe o celular de lado para não perder o sono. Um novo amor de Áries, Gêmeos ou Aquário será muito compatível com você e isso renderá bons momentos.

Problemas legais são resolvidos a seu favor. Seu melhor dia será o domingo com os números 17 e 66. Um animal de estimação chega na sua vida. Um novo relacionamento ajudará que sua mente não caia em tristezas e você não se sinta tão sozinho.

Capricórnio

A sorte estará a seu favor. Você está passando por um estágio de abundância e pode receber dinheiro que não esperava. Lembre-se de que sua qualidade é ser muito gentil e fazer o bem aos outros e isso faz com que você receba recompensas em sua vida.

Nestes três dias o que você quiser virá até você. Fique longe de problemas com vizinhos e colegas de trabalho; eles não são sua família e estão de passagem, por isso não se perturbe com situações que não valem a pena.

Previna a enxaqueca e cuide dos problemas nervosos; exercícios e meditações podem ajudar a mantê-lo mais saudável. Você terá sorte com os números 19 e 80. Uma mudança de casa pode ser planejada e você vai amadurecer.

Neste domingo, você recebe um convite ou fala com alguém que pode contribuir para o seu crescimento profissional. Não negligencie sua vida amorosa.

Aquário

Você vai ter muito trabalho e dinheiro extra pode chegar. Apenas tente economizar para poder fazer o que tanto deseja. Você terá a sorte a seu favor a abundância chegará até você.

É hora de ficar longe de pessoas que não são boas para você e aprender a selecionar melhor seus amigos. Preste muita atenção nesta sexta-feira, porque uma surpresa acontecerá.

Serão dias em que alguns problemas familiares pode surgir; tenha paciência e não se deixe levar por provocações. Uma viagem acontece este mês. Reorganize seu armário para remover as energias estagnadas.

No amor, você continuará conquistando bastante, mas podem ser apenas paixões fugazes. A sorte chega até você com os números 23 e 41.

Peixes

Você vai se sentir um pouco sobrecarregado com tudo o que aconteceu durante a semana. Não vá ao extremo das suas emoções, pois isso sabota sua felicidade. Deixe sua mente no modo positivo e dê um passeio para recuperar a força.

Sexta-feira de tarefas ou reuniões com os superiores no trabalho, apenas evite o estresse e tenha produtividade em tudo o que fizer. Você faz pagamentos de última.

Você está se pode mudar o para ficar mais perto de seu trabalho. Cuide dos problemas de estômago e continue seguindo uma alimentação mais saudável.

No amor você permanecerá estável com o seu parceiro. Os solteiros podem conhecer pessoas, mas sem compromisso. Seus números da sorte são 01 e 89.