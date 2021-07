A sombra que pode impedir cada signo de conseguir o melhor

Algumas características negativas podem ofuscar as melhores qualidades, o que acaba impedindo cada signo de conseguir o melhor para si.

Confira quais são:

Áries

Ao pensar que o externo contribuirá para que não consiga o que realmente deseja e colocar a culpa nos outros, o ariano pode deixar de lado seu grande poder de construir e perseguir seus objetivos.

Touro

Quando tem medo de perder e se nega a fazer mudanças necessárias, o taurino tende a deixar que sua perseverança e consciência das responsabilidades diminuam de forma muito negativa.

Gêmeos

O geminiano pode se contradizer muito e manipular as situações a seu favor sem levar os sentimentos alheios em conta. Ao fazer isso perde oportunidades que seriam atraídas por sua boa comunicação e poder de entendimento.

Câncer

Ao vibrar no sofrimento, vitimismo e ficar preso no passado, o canceriano se desconecta da sua intuição e se esquece de proteger a pessoa mais importante: ele mesmo.

Leão

Ao focar apenas em controlar por medo e egoísmo, o leonino pode deixar seu brilho nato apagar e deixa de acreditar nas coisas certas.

Virgem

Se passa a deixar seu lado crítico tomar conta e manipula as situações ou pessoas, este signo esquece seu próprio potencial e se sobrecarrega até o colapso quando questiona suas próprias atitudes.

Libra

Quando dúvida de si e não vai atrás de algo que deseja por temor, este signo esquece sua capacidade de equilíbrio, justiça e facilidade de comunicação.

Escorpião

Ao deixar a personalidade controladora e agressiva com as pessoastomar conta, o escorpiano não aproveita sua capacidade de se aprofundar e ser forte para lidar com as mudanças da melhor forma.

Sagitário

Ao dar muita importância para o superficial e alimentar obsessões, o sagitariano deixa de lado seu poder aprender profundamente e curar a si mesmo ou os outros.

Capricórnio

Quando deixa a frieza e o materialismo se manifestarem na sua personalidade, este signo se afasta da sua evolução e esquece a verdadeira evolução que precisa para ser feliz.

Aquário

Ao não sentir empatia e deixar a rebeldia passar por cima dos sentimentos dos seus aliados, esse signo esquece seu poder de influenciar as pessoas positivamente e inspirar os outros a se atrever a lutar pelo correto.

Peixes

Ao tentar evadir responsabilidades ou sentimentos por medo de lidar com o que é necessário, este signo torna a conexão com sua criatividade e poder transformador de amar débil.