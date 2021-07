Alguns signos do zodíaco são ótimos lideres, mas quando usam essa fortaleza contra alguém podem influenciar negativamente os aliados que compram suas brigas e implicâncias.

Confira os signos que podem influenciar as outras pessoas a rejeitar alguém:

Áries

O ariano tem uma personalidade forte que atrai as pessoas e ele nunca permanece calado sobre o que pensa, uma atitude que facilmente pode influenciar as outras pessoas inclusive em atitudes mais agressivas. Se resolver comprar briga com alguém, dificilmente este signo estará sozinho nessa, pois muitas pessoas também já foram defendidas por ele e podem retribuir o favor.

Leão

O leonino pode agradar muita gente, mas também cultiva seus inimigos. Este signo é competitivo e nunca está disposto a perder, por isso tentará diminuir quem se opõe e não o deixará sair na vantagem. Certamente ele usará todos os erros de alguém para que suas intenções sejam questionadas pelos outros.

Virgem

O virginiano pode tentar ao máximo manter a sua reputação, mas eles sabem como manipular e cobrar as pessoas. Por isso, muitos favores de gratidão acabam ajudando este signo a ganhar aliados na hora de combater um inimigo e não deixar ele ganhar força. Ele é rancoroso e age pelas costas sem remorso.

Escorpião

O escorpiano possui um grande magnetismo capaz de ser chamativo e atrair as pessoas certas, que se identificam e podem admirá-lo muito. Quando vibra de forma negativa e tem algum tipo de rivalidade com alguém, ele logo pode planejar vinganças e ganha aliados na missão, agindo com frieza e sem pensar tanto nas consequências.

Capricórnio

O capricorniano costuma tomar postos de liderança naturalmente e possui uma opinião forte. Se ele tem algum problema com alguém, não dará tanta chance desta pessoa se destacar tanto quanto ele. Sendo assim, este signo pode influenciar os outros a tomar atitudes desagradáveis até que façam seu oponente se sentir desgastado e mal.