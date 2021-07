Os clichês sobre as personalidades dos signos são fáceis de decorar. No entanto, muitas características marcantes e que falam muito sobre como cada um deles realmente é, passam despercebidas.

Confira a característica forte e pouco conhecida de cada signo do zodíaco:

Áries

O ariano pode ser muito romântico e se dedica a viver momentos apaixonados, leves e alegres ao lado do parceiro. Seu afeto nem sempre é reconhecido pelas pessoas que enxergam apenas sua impulsividade e liderança.

Touro

O taurino sempre assumirá uma postura despreocupada com as coisas irrelevantes. Ele até pode ser intenso e teimoso como todos falam, mas no fundo sabe o que realmente importa ou não.

Gêmeos

O geminiano é uma pessoa honesta. Por mais que alguns o acusem de ter duas caras, a verdade é que ele consegue explorar os dois lados da moeda e aprender com eles, sendo por vezes imparcial ou buscando agir da melhor maneira para todos.

Câncer

O canceriano vive em busca da segurança e isso o faz garantir o melhor para si. Enquanto muitos acham que eles são apenas sensíveis e carinhosos, este signo já está traçando planos para manter tudo o que envolve dinheiro, família, relacionamento e amizades sob controle.

Leão

Pode não parecer, mas o leonino gosta de relaxar. Este signo entende seu poder de influencia e busca o destaque, mas faz isso naturalmente e sem se sobrecarregar, o que o torna surpreendentemente aberto à tranquilidade.

Virgem

O virginiano é dramático. As pessoas acham que este signo é objetivo e apenas quer manter tudo em ordem, esquecendo-se do quanto ele é sensível aos detalhes e como pode formar tempestades exageradas quando algo não sai como espera.

Libra

O libriano pode também ser um signo agressivo. Quando é acusado de algo ou tem suas intenções questionadas negativamente, este signo deixará a diplomacia de lado e pode mostrar um temperamento combatente.

Escorpião

O escorpiano é sempre visto como um dos signos mais misteriosos do zodíaco. No entanto, em seu íntimo ele é extremamente curioso e tende a fazer perguntas que podem revelar muito mais do que os outros imaginam.

Sagitário

O sagitariano pode ter um otimismo fantasioso e perigoso. Ele é aventureiro, mas muitas vezes já devaneou e sonhou com narrativas que passaram muito longe da realidade, algo que poucos percebem.

Capricórnio

Este é um dos signos mais engraçados do zodíaco. As pessoas pintam os capricornianos como sérios, mas na verdade eles têm muito potencial para o humor e se destacam ao roubar risadas de forma ágil.

Aquário

O aquariano demonstra seu amor verdadeiro sem medo. Muitos acham que este signo não lida bem com os sentimentos e se distancia emocionalmente, mas na verdade ele é totalmente direto para provar seus sentimentos quando tem certeza deles.

Peixes

O pisciano pode ser muito analítico e, diferente da personalidade sensível e sonhadora que muitos dizem, ele irá captar todos os sinais para refletir. Por isso, este signo passa por fases de introspecção.