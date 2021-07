Os signos que devem buscar o equilíbrio no amor esta semana

Esta semana inicia com energias intensas, mas também. Pensando nisso, alguns signos conseguem despertar sua consciência no amor ainda mais se manterem o equilíbrio durante esta fase.

Confira aqueles que precisam se preparar para isso:

Áries

Existe algo muito bonito em ter consciência que a confiança e a responsabilidade se complementam de forma muito construtiva. É hora de agir com mais equilíbrio emocional e também na hora de colocar o relacionamento em um lugar justo, evitando que trabalho ou outras situações passe por cima deles. Evite os excessos e tenha cautela para curar, estabilizar e celebrar os bons momentos. A calma ajudará em muitos aspectos.

Gêmeos

É possível liderar e tomar a iniciativa ao mesmo tempo em que mantém equilíbrio; não ache o contrário. Sua forma de dialogar com harmonia e compromisso com os sentimentos das outras pessoas o ajudará a escolher bons caminhos. Chegou o momento de lidar com algumas situações e isso fará toda a diferença. Após resolver o que é preciso, identifique seus poderes de realização e comece a moldar seus sonhos para seguir os caminhos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

É hora de ouvir o chamado da sua intuição e não se sobrecarregar apenas com as tarefas e obrigações. Ao cuidar mais de si e observar as responsabilidades que possui com a sua vida emocional, saúde e mente, será possível se aprofundar em curas importantes que começaram a dar resultados rapidamente. Seu poder de atração também pode aumentar e isso ajudará a abrir algumas portas.

Virgem

Momento de ter equilíbrio para lidar com as mudanças e encerramentos para que sua vida em geral e amorosa comece a se movimentar, seguindo finalmente em frente. Esta pode não ser uma fase fácil, mas marca o início de renovações poderosas. Lembre-se que é possível e incrível abrir o coração para viver novas experiências. Quem o ama verdadeiramente continuará apoiando e o ajudando a assumir as rédeas sem medo.