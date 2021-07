Muitas razões podem fazer um vínculo não se aprofundar e um relacionamento acabar antes mesmo de começar. No entanto, a impaciência pode ser a principal causa de alguns signos do zodíaco continuarem sozinhos.

Confira os signos que se sabotam no amor pela impaciência:

Áries

O ariano leva a vida no seu próprio ritmo e pode ser pouco compreendido, pois quer viver seus romances intensamente e se deixa levar pelo momento. Quando conhece alguém que gosta de colocar limites, tende a ficar ainda mais impaciente e busca maneiras de apressar as coisas para conseguir o que quer. É possível que muitos questionem quais são suas verdadeiras intenções, pois desenvolver sentimentos leva tempo.

Gêmeos

O geminiano pode ser bem desapegado, mas quando sente uma conexão especial com alguém fará o possível para aproveitá-la e se aprofundar nela. Isso pode levar a algumas atitudes precitadas e a demonstrar mais do que realmente sente durante o calor do momento. Como muda de ideia facilmente, a chama pode “queimar” rápido de mais e logo ele se assusta com a possibilidade de permanecer em algo estável.

Câncer

O canceriano busca histórias de amor intensas e acaba se entregando de forma incondicional mais rápido do que os outros signos. Quando se esforça para que tudo saia como o sonhado e algo verdadeiro comece a ser construído, pode não só pressionar o outro, como também confiar em excesso – uma decisão da qual sempre acaba se arrependendo mais tarde.

Virgem

Diferente do que muitos pensam, o virginiano tende a se sabotar com a impaciência de duas formas; lutando muito para conseguir algo mais seguro e estável logo de cara ou buscando defeitos no outro para não perder tempo. Ambas atitudes fazem com que ele foque muito em agir e esqueça de dar o tempo necessário para conhecer a pessoa. Ele precisa aprender a deixar o controle.

Escorpião

O escorpiano está muito conectado com o mundo dos sentimentos e gosta de descobrir a essência do outro, mas é o seu desejo que pode colocar tudo a perder. Quando quer algo, este signo usa todos os caminhos para conseguir e pode deixar que a impaciência o guie na hora de realizar seus caprichos. Essa dinâmica tende a ser muito injusta e não permite que a outra pessoa também dê as cartas.

Sagitário

O sagitariano não perde uma emoção e seu espirito aventureiro pode exigir que tudo se desenvolva rápido em sua vida, inclusive os relacionamentos. Ele pode se decepcionar ao conhecer pessoas que possuem cautela e gostam de levar as conexões de forma menos intensa. Por vezes, este signo perde boas oportunidades por estar sempre deixando a adrenalina tomar o controle.