Os signos que se deixam levar de primeira e sofrem no amor

Principalmente quando pensamos nos primeiros amores e romances, alguns signos do zodíaco podem ter maior facilidade para se deixar deslumbrar com os sentimentos – o que facilmente termina em sofrimento.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode acreditar muito em sua capacidade de acertar, afinal, este é um dos signos mais competitivos do zodíaco. Ele joga para ganhar e logo se dedicará bastante se ficar apaixonado de verdade por alguém. Por isso, este signo apostará muitas fichas antes mesmo de conhecer o outro ou seus sentimentos de forma mais profunda, fechando os olhos para problemas e diferenças importantes na conexão.

Câncer

O canceriano acredita que irá viver um romance especial quando se deslumbra com alguém. Ele tem grandes expectativas e sonhos e acha que todos são capazes de se dedicar para criar uma história inesquecível. O problema é que este signo passa mais tempo idealizando do que selecionando as verdadeiras coisas em comum ou vínculos. Infelizmente, a chance de terminar decepcionado é grande.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino não pode negar seus sentimentos e desejos, o que o faz se dedicar rapidamente em formas de realizá-los, principalmente se falamos de amor. Ao ser tão seguro e intenso, ele acaba não percebendo que está indo rápido de mais e pouco preparado, deixando qualquer sinal vermelho importante passar despercebido. Por vezes, este signo descobre tarde – e após muito envolvimento – que manteve o controle e se esqueceu de focar na realidade que não é cor de rosa.

Libra

O libriano pode ser capaz de se entregar de forma muito sincera e deixar que isso se aprofunde cada vez mais, mesmo que algumas indecisões ou inseguranças circulem por sua mente. Ele não confiará de uma vez, mas pode tomar muito tempo em tomar atitudes para tentar mudar o que não o faz bem em um relacionamento, o que tende a tomar proporções que não são boas para nenhum dos envolvidos. Investir energia em quem não merece pode se tornar um labirinto para este signo.

Sagitário

O sagitariano sempre acredita em sua sorte nos mais diversos sentidos, principalmente no amor. Ele gosta de correr contra o tempo e fazer as coisas do seu jeito, que é sempre intenso e rápido. Este signo deixará detalhes importantes sobre o outro e o relacionamento passarem despercebidos, caindo na real quando já fez muitas promessas e está completamente envolvido em algo que talvez gere diversas dúvidas.