Os signos com um forte poder de atração esta semana

Esta semana será repleta de poderes especiais e transformações, o que irá aumentar bastante o magnetismo e realização dos objetivos: a dica é não ter medo de dar o primeiro passo para usar esta energia a seu favor. Além disso, existem alguns signos que vivem uma forte fase de atração durante esta fase.

Confira quais são:

Libra

Momento de deixar de se esconder e começar a colocar sua coragem, amizade e charme a mostra. Ao se manter otimista e firme para dar ao mundo o que você deseja, muita coisa positiva pode ser atraída. É preciso se colocar em primeiro lugar e também se apegar aos pensamentos realizadores, afirmando o que você realmente quer e quando. A intuição será uma grande amiga.

Sagitário

Sua vez de conhecer e se abrir para novas aprendizagens, lugares e desejos chegou. Além de iniciar o novo caminho da sabedoria, você atrairá reviravoltas sentimentais e despertará intimidades que podem mudar as situações. Olhe para as sombras e para a luz com desejo de transformações, mas alimente o que é positivo, para assim acessar as verdadeiras realizações. Prepare-se para as revelações.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

Suas necessidades e objetivos ficam ainda mais próximos de serem realizados se você confrontar a realidade. Seu poder de atrair aumentará e pode trazer resultados ainda mais positivos se o equilíbrio entre você e os outros for respeitado. Fique atento aos sonhos, pensamentos e percepções que tendem a revelar informações importantes; os sinais serão diversos e avisam chegadas. Busque sanar determinadas curiosidades ou situações do passado.

Aquário

Este é um novo capítulo que mostra o poder de atração que você possui quando sabe a direção que deseja seguir. Sua verdade irá contribuir para criar grandes resultados, mesmo que eles dependam apenas de pequenas escolhas. Mantenha-se atento a comunicação e não se esqueça de ter consciência na hora de lidar com as outras pessoas.