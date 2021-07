Enquanto algumas pessoas sabem que o amor pode ser muito complexo e tentam vivê-lo com cautela, outros mergulham de cabeça nesse sentimento.

Confira os signos que acham que vale tudo por amor:

Câncer

O canceriano busca o amor durante a sua vida de forma muita intensa e isso faz com que suas atitudes mais radicais sejam motivadas por este sentimento. Ele é capaz de sair da zona de conforto e se doar muito se acha que uma conexão pode ser para a vida toda. Este signo precisa apenas ter cuidado para não se obcecar e deixar outras coisas importantes de lado como objetivos e amigos.

Leão

Por mais que adore receber gestos de amor incondicionais e sonhe em alguém que seja um romântico devoto, o leonino é capaz de viver intensamente quando este sentimento toca seu coração. Dificilmente ele se diminuirá, mas se a outra pessoa voa alto e se arrisca sem medo, ele certamente irá embarcar na parceria sem hesitar. Este signo apenas precisa ter cuidado para não cair em ilusões.

Virgem

Por mais que goste que as coisas sejam feitas do seu jeito, o virginiano é capaz de se adaptar muito ao parceiro e tomar atitudes que antes eram inimagináveis para acompanhar quem ama. Ele é do tipo que “pagará a língua” e embarcará em aventuras para viver uma relação que pretende fazer dar certo. Uma hora ele vai querer sossegar de novo e precisa apenas ter cuidado para passar por cima de individualidade do outro e pensar que sempre pode “transformar” alguém.

Peixes

O pisciano irá se preocupar com o amor acima de tudo e simplesmente lutará para viver este sentimento. Ele pode fazer grandes esforços e não irá desistir fácil de realizar seus desejos ou construir uma história de tirar o fôlego. Este signo precisa apenas ter cuidado para não relevar muito as falhas das outras pessoas e acabar se machucando.