O conselho para a vida amorosa de cada signo de 18 a 24 de julho de 2021

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco recebe um conselho que pode ser muito útil para a vida amorosa.

Confira o conselho de 18 a 24 de julho de 2021:

Áries

Não é hora de esquecer suas responsabilidades práticas e emocionais. Surpresas podem chegar e é melhor ter cautela diante de fortes emoções; novos caminhos. A chance de que paixões e intimidades se aprofundem é grande. Cuidado com as palavras e com o estresse.

Touro

Momento de escolhas e de maior independência, principalmente para quem já está no relacionamento. É hora de refletir sobre os erros e aprender com eles. Oportunidades ajudam a deixar o passado para trás. Lembre-se que o não pode ser consertado ou remediado, deve ser tirado da sua vida em algum momento.

Gêmeos

A segurança em si mesmo pode aumentar e você começa a avaliar tudo ao seu redor. Novos acontecimentos o entusiasmam e mudanças podem chegar, apenas não haja com tanta impulsividade. Solteiros começam a dar passos firmes, mesmo mantendo sua adaptabilidade.

Câncer

Momento de compreender profundamente alguns aspectos. O romance pode voltar a se tornar mais importante e também tranquilo na sua vida. É hora de se abrir para o novo e compartilhar o que tem em comum. É bem possível que você saia da rotina e aproveite bastante.

Leão

Uma conquista pode finalmente acontecer e você deve se sentir melhor; não se renda, mas deixe tudo fluir. Casais assumem novos compromissos. É importante ter cuidado com atitudes impulsivas ou imprudentes; alguns desejos podem ter consequências. Busque um maior equilíbrio em suas ideias e sentimentos.

Virgem

Cuidado com o excesso de segurança e tenha mais cautela. É momento de refletir sobre o que preenche sua vida de felicidade verdadeira. Um reencontro pode ser desejado ou expectativas aumentam; não deixe de se manter equilibrado. Os sonhos são realizados com planejamento e paciência.

Libra

Aproxime-se de boas energias. Uma pessoa com muito em comum pode ser conhecida e entusiasma. Uma indecisão termina. É melhor não insistir no ciúme e fortalecer a própria segurança para ter conexões melhores. Hora de ouvir a voz interior e solucionar os problemas com diálogo. Não esconda os sentimentos.

Escorpião

Mudanças importantes são iniciadas e a intuição aumenta. Uma nova conexão começa e sentimentos surgem. Casais se aproximam mais e novos passos podem ser dados. Nascimentos. É hora de ter conversas importantes.

Sagitário

Pausa para reflexão e contato com pessoas; tenha cuidado com quem parece sentir inveja. Reencontros tendem a acontecer e alguém arrependido pode voltar na sua vida. Casais recebem boas notícias. Assuntos são esclarecidos.

Capricórnio

Hora de escolhas e segurança em si mesmo. Invista mais nos seus afetos e se aproxime de quem o ama. O apoio mútuo nos relacionamentos será valorizado. É melhor aprender com os erros e tomar cuidado com pessoas más intencionadas. Lembre-se que apenas as decisões trazem mudanças poderosas.

Aquário

Momento de maior sensibilidade e isso ajudará a ter mais contato com as pessoas amadas. Pessoas do passado podem voltar, mas é preciso seguir em frente. A rotina muda e um ciclo é finalizado. Tome as rédeas e espere os amores que estão por vir. É tempo de renovar as energias.

Peixes

Hora de finalizar capítulos e mudar de página para seguir em frente; recupere-se do cansaço emocional cuidando melhor de si e dos sentimentos. Um encontro acontece e o desejo por alguém pode causar ansiedade. Foque sua energia no presente e futuro, deixando que a intuição o ajude.