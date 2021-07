Nem tudo é o que parece e todos os signos do zodíaco podem esconder verdades mais complexas do que aparentam para as outras pessoas.

Confira aquilo que importa de verdade para cada signo do zodíaco:

Áries

Pode parecer que este signo é briguento e está sempre pronto para confrontar, mas a verdade é que ele tem muitos combates dentro de si e está acostumado a lutar pelo o que quer ou acha certo.

Touro

O taurino não gosta de pobreza, mas não estamos falando de dinheiro. Ele se atrai pela riqueza espiritual, cultural e mental das pessoas, buscando sempre quem tem mais a ensinar e compartilhar.

Gêmeos

O geminiano pode parecer desapegado para muitos, mas a verdade é que ele dá muita importância às conexões que cria com as outras pessoas e a inteligência que faz parte da sua vida.

Câncer

O canceriano é realmente sensível, mas ele não atura a insensibilidade e isso o faz ter a fama de dramático. Ele pode lutar pelas coisas de frente e refletem sobre isso.

Leão

O leonino pode ser um grande artista e busca o destaque, mas ele nunca gostará de ser desagradável e conviver com pessoas assim. Ele divide seu brilho e prefere se manter ao lado de quem também é gentil e simpático.

Virgem

O virginiano é prático, organizado e levado a fazer as coisas do seu jeito. No entanto, ele também possui muita delicadeza e é capaz de ter gestos profundos que são repletos de significados emocionais.

Libra

O libriano pode ser diplomático e demorar em assumir um lado nas situações, mas ele não deixa nunca a injustiça passar impune. Este signo sabe quais lutas são corretas.

Escorpião

Muitos acham que o escorpiano pode ser traiçoeiro, mas a verdade é que ele valoriza a lealdade familiar, entre amigos ou amores como ninguém. Ele se importa profundamente com as conexões que forma na vida.

Sagitário

O sagitariano pode parecer desapegado e muito relaxado no amor, mas a verdade é que este signo sempre será capaz de fazer qualquer coisa para viver um romance, se aventurando sem medo das consequências.

Capricórnio

O capricorniano é muito focado em trabalho e objetivos, mas ele sempre dá importância aos romances que vive. Este signo sempre fará o possível para que sua vida amorosa seja satisfatória e feliz.

Aquário

O aquariano sempre será do contra e levado a realizar o que acredita, mas ele também fica muito atento e ouve de verdade as pessoas ao seu redor. Ele busca os pares, mas não se fecha quando encontra um impar.

Peixes

O pisciano é sensível, intuitivo e profundo em seus relacionamentos, mas também pode se tornar mais pragmático e se distanciar das pessoas para poder se refugiar em situações racionais, ele se importa em não deixar as emoções tomarem o controle.