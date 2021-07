Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 19 a 23 de julho de 2021

Mais uma semana chegou e surpresas podem começar a movimentar julho de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 19 de 23 julho de 2021:

Áries

Hora de ter coragem em tudo o que você vai fazer. Seu signo está passando por um período de prosperidade, por isso você deve enfrentar todos os desafios que surgem em seu caminho. Isso pode assustar, mas essa é uma sensação é normal.

Procure realizar as coisas com a determinação de que tudo funcionará perfeitamente. Semana de se reinventar e iniciar uma fase de reconciliação com as pessoas ao seu redor. Você não pode mudar os outros, então tente ter paciência e levar sua vida com calma.

Um novo contrato pode ser assinado ou uma empresa o procura para iniciar um trabalho. Chega um novo amor e isso trará muita alegria. Seu número da sorte é o 9 e seu dia de abundância de maior destaque é na sexta-feira. A recompensa por todo o seu trabalho chega até você.

Touro

Momento de libertação e de dar continuidade aos projetos importantes. Esta será uma semana poderosa em todos os sentidos. É hora de se desfazer de todos os aspectos negativos que o cercavam e começar a ver uma nova vida para si mesmo.

Liberte-se dos medos que o cercam e saia como um vencedor. Isso pode significar uma mudança radical em sua vida e curas. Situações difíceis de saúde são deixadas para trás.

Haverá mudanças positivas em seu ambiente de trabalho e em sua vida amorosa. Dias de muito trabalho. Você ganha dinheiro extra.

Seu número de sorte é o 07 e seu melhor dia é a quarta-feira. Uma viagem pode surgir. Um membro da família pede ajuda.

Gêmeos

Momento de abundância e fluidez. Esta será uma semana para crescer na vida financeira ou decidir sobre mudança de emprego. A combinação será perfeita para alcançar o sucesso.

Tente não confiar tanto nas pessoas ao seu redor, pois algumas pessoas não torcem realmente pela sua felicidade. Realizar as tarefas positivamente será algo decisivo para que o sucesso seja alcançado.

Semana de reorganização dos seus planos de vida. Se você está se separando de seu parceiro, tente manter uma boa relação. Continue com o exercício e cuidando da saúde para se sentir melhor.

Você organiza documentos e pode ser para uma viagem. Tenha cuidado com a perda de dinheiro e seja mais cauteloso. Seu número da sorte é 4 e seu melhor dia é terça-feira.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Câncer

Momento de metamorfose transformando o negativo em positivo. É hora de se desfazer do ressentimento e raiva para avançar em sua vida profissional e pessoal. Não tenha medo do sucesso e siga sempre a sua intuição de ser grande na vida.

Às vezes você ganha ao perder; deixe para trás algo tóxico que já não permite ter felicidade e se sentir realizado. Semana de viagem a trabalho. Tenha cuidado com o que você compra, principalmente se o fizer online, para não cair em golpes.

Um novo negócio pode surgir na sua vida profissional. No amor você continuará encontrando pessoas que são muito compatíveis, mas ainda não entrará em um relacionamento mais sério. Seu número da sorte é 03 e seu melhor dia é quinta-feira.

Leão

Momento da responsabilidade e de consciência com tudo o que você está realizando na sua vida. Lembre-se de que você é um vencedor por natureza, mas é preciso se desfazer de alguns vícios e maus amigos que não o deixam avançar em sua vida.

Você ganha dinheiro extra e deve investir com responsabilidade visando ter um melhor retorno. Abandone seus medos. O melhor que você pode fazer é agradar a si mesmo e não carregar os problemas dos outros.

Para alguns, é hora de voltar a estudar e uma mudança de residência trará energias positivas e abundância. Seu número da sorte é 01 e seu dia de fartura é quarta-feira.

Virgem

Momento de realização e sucesso ao seu alcance. Uma mudança muito significativa acontecerá. Você vai se distanciar de pensamentos negativos que o sabotam e impedem de alcançar o sucesso.

É hora de movimentar as energias com mudanças importantes, envolvendo trabalho ou até residência. Comece a pensar em formas de ter prosperidade. Esqueça as dúvidas que podem sabotar você no caminho do sucesso.

Semana de muito trabalho e novos projetos. A sorte chega até você com o número 03 e seu melhor dia é quinta-feira. Dias de atrasos nos pagamentos e cobrança de dívidas. Um amor incondicional surgirá em sua vida, lembre-se de que é o seu momento para iniciar algo mais sério.

Libra

Os momentos ruins em questões financeiras e empregos serão deixados para trás. Este é um momento poderoso e indica que é hora de crescer em tudo o que você planejou. Você apenas tem que ter cuidado com quem você lida em questões de negócios.

Lembre-se de que sua energia é muito forte e toda vez que você pensa positivo as realizações chegam. Você tem que ser muito claro com seus planos futuros. O que você viveu no passado o ajuda a crescer mais como pessoa.

Você terá sorte na terça-feira com o número 21. No amor, um relacionamento permanecerá muito estável. Tente não se automedicar e cuide melhor da saúde. Para os librianos solteiros, um amor do signo de Capricórnio, Peixes ou Touro chega.

Escorpião

Momento da gratidão, desapego e amadurecimento profissional. Você é o mais forte dos signos do zodíaco e isso o torna digno de sucesso em qualquer área. Você também é muito inteligente, mas deve começar a se aplicar para aproveitar as oportunidades e vantagens.

Tenha cuidado com as decisões que vai tomar na vida pessoal, porque isso trará grandes consequências para a vida. Esta semana você terá uma reunião de trabalho com notícias muito boas.

Tenha cuidado com problemas de garganta e pulmão. Um amor do passado o procura para voltar ou ficar em paz; tente fechar círculos e seguir em frente na sua vida amorosa. Seu número da sorte é 15 e seu melhor dia é terça-feira. O vermelho o ajudará a realizar sonhos.

Descubra tudo sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Momento de reconciliação com você mesmo e com os outros. É momento de perdoar e deixar a culpa no passado. Seu signo pode machucar os outros sem perceber e essa parte de sua personalidade deve ser cuidada.

Não se sabote em seu caminho para o sucesso e a felicidade. Serão dias de muitos trabalhos e isso pode gerar estresse, então tente não ficar com raiva e tenha paciência para terminar tudo o que é preciso.

Um novo amor do signo de Virgem, Aquário ou Áries pode surgir e será muito compatível. Os comprometidos ​​devem ser pacientes para não entrar em conflitos ou causar separações. Seu número da sorte é 05 e seu melhor dia é terça-feira.

Capricórnio

Você passará por decisões importantes no trabalho, por isso deve levar em consideração todas as possibilidades de ter um emprego melhor ou se destacar. Uma viagem pode surgir.

Este será um momento de fechamento de contratos e realizações, então tente não falar muito sobre seus planos para não atrair a energia ruim da inveja. Será semana de reuniões e mudanças.

No amor, os solteiros podem conhecer alguém especial do signo de Virgem ou Escorpião. Um relacionamento mais sério deve surgir.

A sorte chega na quarta-feira com o número 33. Procure pagar as suas dívidas para não ter problemas no seu futuro. Não pense muito em tudo o que você tem em seus planos e deixe que as coisas fluam a seu favor.

Aquário

A boa sorte sorri em tudo o que você deseja fazer. Este é um momento de boas energias, por isso faça todas as mudanças que tem em mente, pois os resultados tendem a surpreender positivamente.

Vai ser uma semana de trabalho e reuniões com seus superiores; evite o estresse. Você deve manter a calma nos piores momentos para sair triunfante de qualquer adversidade.

Relacionamentos podem ser iniciados ou sentimentos são revelados. Cuide dos problemas nas costas ou pescoço e evite carregar coisas pesadas. Você recebe um convite. Notícias sobre a família chegam.

Não empreste dinheiro se não tiver certeza do que está fazendo. Você terá sorte na quinta-feira com o número 18. Um amor pedirá perdão e é hora de superar os rancores do seu coração.

Peixes

O poder estará do seu lado e você não deve desistir. Coloque todos os seus esforços para atingir seus objetivos. Você vai passar por problemas no trabalho e isso vai tirar sua estabilidade, mas é preciso continuar se esforçando.

Novas aprendizagens podem ajudar no seu futuro. Você pensa muito sobre um amor do passado; tente conversar com ele e ficar em paz para não carregar energias pesadas.

Cuide mais do seu dinheiro e lembre-se de economizar, pois é sempre bom se manter prevenido. Você terá sorte na terça-feira com o número 03. Esqueça a preguiça e comece a fazer mais atividades físicas para cuidar de verdade da saúde.