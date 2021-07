Os signos que parecem exigentes no amor, mas apenas esperam a pessoa certa

Alguns signos do zodíaco podem parecer muitos exigentes no amor e até chegam a deixar as outras pessoas confusas. No entanto, eles desejam apenas se comprometer com a pessoa certa.

Confira quais são:

Touro

O taurino pode até ser bom em aproveitar a vida de solteiro, mas ele tem uma tendência de assumir algo sério apenas quando tem as expectativas alcançadas e elas não costumam ser baixas. Quando encontram alguém que ama de verdade, este signo é muito comprometido e pode colocar seu relacionamento no centro da vida, se dedicando bastante.

Gêmeos

O geminiano pode dar muitas voltas em romances e viver conexões interessantes, deixando muitas pessoas se perguntando por que ele evitou ter algo mais sério com alguém que parecia “perfeito”. A verdade é que para se comprometer, este signo precisa ter a segurança de que está dando um passo importante com quem realmente vale a pena, buscando algo duradouro.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

Diferente do que muitos pensam, o capricorniano pode ser uma pessoa que sempre está envolvida em algum tipo de romance, mas não se compromete facilmente. Ele escolhe bem seus parceiros mais sérios e quase sempre busca pessoas que tenham sabedoria para agregar e formar um relacionamento construtivo para os dois lados. Este signo tende se envolver com seriedade e construir bases sólidas.

Aquário

O aquariano adora acumular experiências e não tem medo de mostrar o que deseja. Por isso, ele tende a se comprometer apenas quando tem certeza de que o sentimento é real e de que o relacionamento chegará para complementar sua vida. Ele é livre e quando escolhe viver a dois é porque não pode deixar a oportunidade de conhecer o amor verdadeiro passar.