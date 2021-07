Quando pensamos no romance, alguns signos do zodíaco podem intimidar os pretendentes naturalmente, mas diferente do que muitos pensam, nem sempre isso trás resultados negativos.

Descubra os signos do zodíaco que sempre irão intimidar no amor:

Áries

O ariano é corajoso e não mantem seus objetivos, vontades e sentimentos contidos. Ele não dará tantas voltas na conquista e costuma ir direto ao ponto, buscando uma forma de deixar suas intenções claras para saber se elas são correspondidas ou não. Este signo pode intimidar ao ser ousado, mas simplesmente prefere não fugir da sua essência.

Leão

O leonino costuma ser a estrela do palco e facilmente atrairá o público, o que logo de cara pode intimidar os mais tímidos ou inseguros que ficam com medo da concorrência. Além disso, este signo costuma ser intenso e viver seus romances rapidamente, pois o amor pode facilmente tomar conta de toda a sua atenção.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

O sagitariano pode desenvolver atrações muito repentinas e quase sempre consegue realizar seus objetivos no amor, pois é dotado de uma personalidade interessante e com muita tendência a sorte. Este signo quer viver grandes aventuras e experiências com quem se interessa romanticamente, o que certamente exigirá que o outro saia da zona de conforto que conhece.

Capricórnio

O capricorniano pode ter um ar muito desafiador e repleto de personalidade. Ele não busca intimidar seus pretendentes, mas acaba fazendo-o ao mostrar seu poder de saber o que quer e buscar seus objetivos sem cessar. Quem começa a ser conquistado por ele, dificilmente não sofrerá um grande impacto, pois eles são bons nisso e planejam suas ações.