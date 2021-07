Como cada signo começa a curar as feridas a partir de agora

Quíron, chamado de planeta ou posição na Astrologia, começa a ficar retrógrado nesta quinta-feira (15) em Áries. Isso representa que feridas emocionais podem começar a ser curadas e lições importantes sobre nossa história e aceitação pessoal devem chegar.

Como cada signo começa a curar as feridas nesta fase que dura até 19 de dezembro de 2021:

Áries

É hora de ter cuidado com seu temperamento forte que pode machucar pessoas que apenas estão ao seu lado com boas intenções e são atingidas pelas suas explosões. Conecte-se com as feridas do passado que o deixaram com raiva e compreenda o que houve para se libertar; é hora de cuidar da saúde também e evitar hábitos destrutivos, apenas assim à alma também se recuperará.

Touro

É hora de aceitar que algumas coisas pertencem a você e não tem nada de ruim em dar um tempo para se reencontrar. A descoberta do amor próprio é um caminho de libertação real e que pode guiá-lo a realizações muito importantes, portando foque no seu crescimento durante esta fase.

Gêmeos

Você já deve ter percebido que está descobrindo formas de equilibrar sua vida pessoa e carreira, pois precisa cuidar mais de si. Agora, chegou o momento de se dedicar também a vida social que pode trazer realizações importantes e felicidade. Isso pode indicar a necessidade de se reconectar com pessoas do passado ou fazer novos aliados em um caminho recém-inaugurado.

Câncer

Hora de recomeçar em diversos sentidos, principalmente na carreira. Não existem fracassos, apenas uma reorganização e planejamento de objetivos que realmente fazem sentido. Você é capaz de realizar as coisas certas e encontrar a felicidade.

Leão

O que é velho e já não se alinha com o novo começa a ficar no passado. A humildade fará toda a diferença na hora de compreender os hábitos, pensamentos e sentimentos que precisam de cura e superação. Desapegar não é simples, mas sempre será transformador.

Virgem

O relacionamento e vida amorosa pode não ser a área mais tranquila da sua vida agora. No entanto, chegou a hora de apreender a deixar para trás o que o reprime e impede de ser quem realmente é. Renascer é um processo longo, mas sem volta atrás quando é iniciado; prepare-se para segui em frente e encontrar poderes superiores dentro de si.

Libra

Os relacionamentos entram em foco e você começa a ter mais coragem para curar tudo aquilo que gerou conflito e partiu seu coração anteriormente. Velhos rancores e competições sem sentido começam a morrer, o que o ajudará a seguir em frente. Para não se sentir perdido, comece a buscar novas motivações.

Escorpião

A saúde entra em destaque de forma intensa e, tanto a física como a mental, necessitam ser cuidadas. Lembre-se que enfrentar fantasmas e sombras é um caminho para a evolução que sempre será difícil, mas repleto de aprendizagens profundas. Peça ajuda se necessário e não tenha medo de embarcar nesta cura.

Sagitário

Assuntos familiares e da infância podem começar a voltar. É hora de começar a cuidar as feridas emocionais expressando emoções e relaxando verdadeiramente para se libertar. Terapias serão um grande apoio neste momento, assim como encontrar aquilo que realmente trás realização e prazer para a sua vida.

Capricórnio

A criança interior começa a ser curada e assuntos familiares também ganham o foco. Este será um momento de diálogos difíceis, no qual é importante manter ao lado quem o apoia e cuidar muito do emocional. Mantenha-se o mais estável possível.

Aquário

Hora de entrar em contato com as emoções mais profundas e começar a se expressar ao mundo. Diálogos com as pessoas, viagens, escritas e todo o tipo de arte pode ajudar a fazer isso de forma mais proveitosa.

Peixes

Hora de desenvolver a consciência necessária para começar a lidar com o que não deu certo ou saiu como o esperado. A frustração deve dar lugar à autoestima e confiança em si mesmo. Cuide-se mais e seja gentil com a pessoa que mais importa: você.