Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 18 de julho de 2021

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

As previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 18 de julho de 2021:

Áries

Sexta-feira de reuniões de trabalho e mudanças de projeto. Importe-se e se organize mais para não se perder nas pressões. Você ganha dinheiro extra e faz um pagamento.

Não seja tão exigente ou dramático e aproveite mais suas conquistas pessoais. Lembre-se que há experiências que não se repetem e é importante sonhar. Cuide das suas costas e pescoço, comece com uma boa rotina de exercícios para liberar o estresse.

Você terá sorte com os números 05 e 17. Use roupas de cores claras para que a boa sorte se multiplique. Uma viagem surgirá e te ajudará a ficar mais relaxado. O Sol o ajuda a ter mais energia positiva.

Touro

Uma mudança que será positiva é concluída, apenas evite falar sobre isso para não ter problemas por atrair inveja. Você está passando por uma fase de abundância e deve aproveitar tudo o que está presente em sua vida.

Uma energia negativa é liberada e a dependência termina, principalmente relacionado a um amor ruim ou amizade tóxica. Uma pessoa do passado pode voltar, trazendo alegria. Você corrige problemas relacionados ao seu carro.

Você receberá uma notícia familiar preocupante e deve não deixar que os pensamentos negativos dominem. Um convite chega e novas pessoas entram na sua vida.

Você terá sorte com os números 00 e 16, adicione seu dia de nascimento para personalizar sua boa sorte. Você faz um curso e tudo sai bem. Evite ter problemas com dívidas. Você compra um presente de aniversário.

Gêmeos

Você terá várias reuniões de trabalho e muita pressão; acalme-se e organize o que estiver pendente. Deixe o celular de lado para não perder tempo e concentre-se nas suas obrigações para que tudo dê certo.

Será um fim de semana de visitas familiares. Você ganha dinheiro extra e paga dívidas do passado. Tente economizar. Você vai se preocupar com alguém que está doente e dará apoio. Você é muito carismático e o amor está sempre ao seu redor.

Alguém de Áries ou Capricórnio entrará em sua vida amorosa e será muito compatível com você. Um ex o procura para falar de algum problema do passado e é melhor fechar este capítulo da sua vida. Você pode ter que bloquear alguém.

A sorte chega no domingo com os números 20 e 66. Você decide se reinventar e chamar a atenção. Casais podem descobrir uma gravidez.

Câncer

Você estará rodeado de muitas comemorações e agradáveis ​​surpresas. Bons amigos se aproximam mais de você. Nesta sexta-feira você organiza documentos. Cuidado com os problemas de estômago e aprenda a ter uma alimentação mais saudável.

Você compra passagens para visitar alguém. Mantenha sua casa limpa para que as boas energias cheguem; desapegue de tudo o que você não usa mais. Você sente muito a falta de um amor do passado e deve entender que não precisa mais viver de lembranças, pois isso o deixa estagnado.

Chegou a hora de começar a conhecer pessoas mais compatíveis com você. Neste fim de semana, você terá muita compatibilidade com os piscianos e taurinos. Seus números da sorte são 19 e 44 e seu melhor dia é o sábado.

Leão

Haverá muita sorte em sua viida. Lembre-se de que sua energia esta fortalecida e pronta para mentalizar o que quer e alcançar o sucesso. Fique longe dos pensamentos negativos e rancores.

Nesta sexta-feira você terá uma supervisão de seus chefes ou um curso no trabalho. Um amigo o procura para fazer um convite. Uma viagem é planejada. No amor, você continuará por um tempo solteiro porque é muito exigente para ter um relacionamento sério.

Cuidado com o álcool e outros hábitos que precisam ser moderados para evitar problemas de saúde. Você paga dívidas. Será um final de semana muito divertido e você pode conhecer pessoas.

Você pode saber de um casamento. A sorte chega no domingo com os números 03 e 55. Os bichinhos fazem parte da sua família e devem receber atenção.

Virgem

Sexta-feira de muitos trabalhos pendentes. Fique em dia com seus pagamentos, pois é preciso aprender a economizar e administrar melhor a vida financeira. Você analisa a possibilidade de começar um negócio que sairá bem.

Evite confiar tanto nas pessoas porque as traições podem acontecer; tente deixar as coisas claras. Tenha muito cuidado com problemas nervosos e de ansiedade; busque ajuda se necessário. Tenha cuidado com quedas e acidentes em sua casa.

Seus números são 04 e 26 e seu dia de nascimento pode ajudar a personalizar a sorte. Domingo para fazer mudanças em sua casa.

Aqueles que têm um parceiro estarão muito apaixonados e os solteiros irão encontrar pessoas que são muito compatíveis com o seu signo. Vista-se com cores brilhantes para atrair o amor. Evite tratamentos estéticos invasivos.

Libra

É hora de tomar decisões firmes em sua vida pessoal. Você passa por fortes energias no amor, então analise bem o que é melhor e escolha ficar ao lado de quem o faz feliz. Seus signos mais compatíveis serão Aquário, Peixes e Leão.

Sexta-feira de reuniões de trabalho e reorganização dos seus projetos. Esqueça o estresse e concentre-se no que você precisa para ter sucesso. Você recebe um convite ou uma viagem surge.

Um amigo pedirá conselhos e pode ser sobre uma separação. Cuidado com a inveja e o mau-olhado. Saiba a diferença entre cuidar e fazer todas as vontades das pessoas.

A sorte chega com os números 07 e 81. Domingo para passar momentos agradáveis com quem ama. Não tenha medo do que os outros podem dizer.

Escorpião

Você organiza sua vida profissional. Seu signo é muito forte e odeia mostra que tem problemas, mas é preciso lidar com o que é negativo e tomar atitudes para ser mais valorizado.

Hora de procurar novas oportunidades. Esta sexta-feira será de sorte no trabalho e vitórias. Cuide dos problemas jurídicos e resolva a tempo. Um amor do passado o procura para conversar; lembre-se que todos erramos e é bom seguir em frente de forma positiva.

Cuide dos dentes. Você toma decisões com relação a um carro. Controle a personalidade e se afaste de fofocas ou situações complicadas. Sábado e domingo para estar com quem ama. Você limpa seu armário. Comece a cuidar melhor da saúde.

Sagitário

Você terá muitas pressões no trabalho e em sua vida pessoal. Lembre-se que quando você está muito apreensivo pode ter dificuldade em se desvencilhar de situações complicadas; analise bem tudo o que planejou ou vai executar.

Não se aborreça nas discussões e saiba que sairá vitorioso diante de qualquer problema. Você faz uma viagem para visitar alguém. Você reforma sua casa e compra móveis. Cuide dos problemas de pele e evite tratamentos cosméticos invasivos para não ter complicações.

Você recebe um dinheiro extra graças e seus números da sorte que são 09 e 33. Um amor do passado o procura e pode vir com assuntos muitos negativos; tente bloqueá-lo se ele atrapalhar sua vida.

Não compre coisas que você não vai usar. Sábado e domingo para curar as feridas e se comunicar com a própria intuição ou espiritualidade. Você pode decidir fazer uma tatuagem. Não tenha uma alimentação ruim e pense mais na saúde.

Capricórnio

Você terá energias complexas em questões amorosas. Seja paciente e tolerante com seu parceiro, evitando se deixar levar por provocações. Você é muito rigoroso consigo e com os outros, aprenda a relaxar para que este fim de semana seja agradável.

Sexta-feira de muito trabalho e reuniões com seus chefes para mudanças de emprego. Você deve prestar muita atenção a todos os sinais que aparecem no seu caminho e o ajudam a ter sucesso.

Você está planejando uma viagem. Cuide-se e faça exercícios para liberar o estresse. Controle o consumo de álcool, pois isso não está fazendo bem. Você terá sorte com os números 04 e 78.

Os solteiros conhecem um novo amor de Capricórnio ou Peixes que será muito compatível. Uma questão jurídica do passado será resolvida a seu favor. Neste fim de semana você ganha dinheiro extra por um trabalho. Evite comprar o que você não precisa.

Aquário

Um novo projeto de trabalho surgirá; analise e saiba que são tempos de mudanças para melhorar. Você gosta de viver bem e gastar, por isso precisa administrar bem a vida financeira.

Um curso pode ajudá-lo a melhorar seu futuro. No amor, você continuará encontrando pessoas que são muito compatíveis com você e que o preencherão com energias muito boas. Quem tem um companheiro viverá um fim de semana repleto de alegrias.

Cuide de infecções de garganta e evite o cigarro. A sorte estará a seu favor nestes três dias e seus números são 03 e 19. Use o amarelo para atrair boas energias.

Você conserta coisas em sua casa e vive com mais conforto. Esquecimento não é perdão, portanto, livre-se dos rancores do passado e viva mais feliz.

Peixes

Você ficará pensativo e triste com algumas coisas que aconteceram. Lembre-se que você tem que experimentar a cura para poder avançar em sua vida pessoal. O verdadeiro amor virá, apenas seja paciente.

Serão três dias de muito trabalho extra, então tenha animo e cuide-se para não sentir cansado. Seu signo gosta de comprar por comprar e deve gastar menos.

Sábado para se reinventar e mudar seu visual. Faça suas tarefas pendentes para não ter problemas. Você viajará no final deste mês e deve se organizar bem. Controle sua personalidade e de um tempo para cuidar de si.

Você terá a sorte com novos projetos e fechamentos de contratos. Vista-se com cores como vermelho e azul forte para atrair a abundância. Seu número da sorte é 14 e 77.