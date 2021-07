A característica romântica que nenhum signo quer assumir

Quando o assunto é amor, nem todas as características dos signos do zodíaco são fáceis de assumir e algumas podem permanecer guardadas dentro de cada um.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ter atitudes muito possessivas dentro do relacionamento e ciúmes infundados que tendem a ser injustos. Isso trará conflitos, mas ele não assumirá facilmente que está errado.

Touro

O taurino pode ser muito mente aberta entre quatro paredes e exigente. Ele não deixará essa caraterística escapar logo de cara, mas com confiança vai mostrando-a cada vez mais.

Gêmeos

O geminiano tende a ir desinteressando aos poucos se não é desafiado. Ele deseja alguém que principalmente o estimule intelectualmente, mas também pode cair em romances com pessoas que são bem problemáticas.

Câncer

O canceriano gosta que tudo flua com a emoção e até de forma dramática no relacionamento. Se tudo estiver tranquilo e estável, é bem possível que ele crie alguns conflitos para mudar e movimentar as coisas.

Leão

O leonino é muito direto sobre o que quer e sente no relacionamento. Por vezes, ele pode soar um pouco egoísta por reafirmar bem as suas necessidades no amor.

Virgem

O virginiano não medirá suas reclamações se estiver insatisfeito com o parceiro ou o relacionamento. Ele pode fazer isso para o bem da conexão, mas também tende a exagerar.

Libra

O libriano não é nada fácil de agradar e pode idealizar bastante a relação perfeita, se prendendo até mesmo em algumas coisas superficiais que poderiam ser relevadas.

Escorpião

O escorpiano sempre terá um lado racional e misterioso que aflora em momentos delicados, o que pode ser compreendido como certa frieza e acaba confundindo alguns parceiros.

Sagitário

O sagitariano é o tipo de parceiro que exagera no romantismo e nas aventuras a dois, podendo ser até um pouco inconsequente e cansando os mais tranquilos, pois não abre mão de uma vida movimentada.

Capricórnio

O capricorniano pode acabar se preocupando tanto com a felicidade do parceiro, que se esquece da própria e releva problemas que deveriam ser resolvidos de uma vez por toda para não complicar ainda mais a relação.

Aquário

O aquariano é muito realista e nem sempre faz rodeios românticos. Ele prefere ser direto e também deixará claro sobre a importância da sua independência.

Peixes

O pisciano pode ser muito compreensivo com as falhas dos outros, mas guarda as mágoas no coração. Isso acaba fazendo mal e prolongando relacionamentos tóxicos.