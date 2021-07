Em 23 de julho de 2021, uma Lua Cheia em Aquário ganha os céus e inicia uma etapa intensa, principalmente quando pensamos nos aspectos emocionais difíceis que precisam ser processados.

Tudo tende a ficar mais sério, mas também a teimosia, irritabilidade e cansaço estarão em alta. É importante recordar que os resultados das ações de 9 de julho tendem a começar a se manifestar agora.

Confira o conselho para cada signo lidar com a complexa Lua Cheia em Aquário de hoje:

Áries

Este é um momento de ter impulsos para terminar com situações ruins ou dramáticas que envolvem amigos ou grupos que você se relaciona constantemente, como as pessoas do trabalho. É importante não agir de forma precitada e focar no diálogo construtivo.

Touro

Esta pode ser uma fase em que algumas frustrações ficam mais evidentes, principalmente em tudo o que envolve merecimento e reconhecimento. É hora de transmutar as energias para se sentir mais motivado a começar a agir para buscar formas de evoluir e definir o sucesso.

Gêmeos

Sua motivação, curiosidade e vontade de viver coisas novas aumenta, mas pode ser decepcionante sentir isso se você passa por uma fase complexa e estagnada. Não se esqueça de que é possível nutrir a curiosidade das mais diversas formas e buscar não só novas reflexões, como inspirações que podem entregar sentidos importantes.

Câncer

Este momento pode fazê-lo olhar de frente para o que precisa ser curado profundamente. Todos possuem feridas ou bagagens emocionais que precisam ser trabalhadas; é hora de começar a se abrir sobre isso para se libertar, por mais difícil que seja.

Leão

Momento que pode se tornar complexo e tenso para casais ou pessoas próximas em sua vida. Lembre-se que muitos dos conflitos de relacionamentos, sejam no trabalho, família ou romance, acontecem quando não existe um equilíbrio sobre o que ambos desejam; é hora de conversar sobre estas necessidades e chegar a conclusões que beneficiem todos.

Virgem

Sua saúde e bem-estar podem ser afetados durante esta fase. É preciso deixar de adiar os cuidados com você mesmo e começar a definir limites mais positivos. Lembre-se que você não pode se destruir para ajudar os outros.

Libra

Alguns sentimentos confusos podem atrapalhar a forma como você se sente ou o que quer comunicar para as pessoas, principalmente nos relacionamentos amorosos. Chegou a hora de relaxar para que suas emoções fluam e a característica espontaneidade volte. Não se apegue a ideias do passado.

Escorpião

Algumas tensões no lar ou entre pessoas queridas podem acabar ressurgindo de forma intensa. Quando isso acontece, principalmente na vida familiar, é importante lidar com o “elefante na sala” e encarar os problemas de uma vez para buscar uma cura verdadeira o quanto antes. Apenas reflita e tenha cuidado com suas palavras; ferir não ajudará.

Sagitário

Momento em que sua vida social pode se expandir, assim como a comunicação e a vontade de viver intensamente. Diga sim a novas experiências com responsabilidade e se a rotina exaustiva jogar um balde de água fria nesses planos, lembre-se que é possível descansar e depois criar suas oportunidades de novas aprendizagens a qualquer momento.

Capricórnio

As finanças podem preocupar e trazer tensões que podem acabar com momentos importantes. Lembre-se de ser planejado neste quesito, mas também alimente aquilo que realmente importa para não esquivar da felicidade; cuide-se espiritualmente e emocionalmente. Você sempre se vira fora da zona de conforto e acessa novas perspectivas.

Aquário

A possibilidade de que sua sensibilidade aumente e de que algumas questões emocionais delicadas voltem a se tornar presentes é grande. Lembre-se de se manter centrado e forte para encarar como isso afeta a sua realidade e objetivos; você encontrará respostas e também o apoio necessário para superar, mas é preciso procurar.

Peixes

Este pode ser um momento de muita atividade mental e cansaço, mas é importante não esquecer que um despertar importante da espiritualidade está acontecendo. Foque na sua saúde mental para poder compreender esta energia intensa e organize-se para dedicar tempo a você. Autocuidado.