A falta de maturidade ou simplesmente de sorte, pode fazer com que nem sempre as experiências no amor sejam positivas. No entanto, cada signo possui uma tendência para cair em relacionamentos negativos.

Confira o relacionamento ruim que cada signo pode atrair na vida:

Áries

O ariano pode cair em relações baseadas em disputas de poder ou em grandes dependências, de modo que o parceiro coloca suas vidas na mão dele, que manipula como quer.

Touro

O taurino tem a tendência em cair em relacionamentos possessivos e que o faz se distanciar das outras pessoas. Ele é capaz de se doar muito, mas nem sempre encontra o equilíbrio e importância de ter o próprio espaço.

Gêmeos

O geminiano pode cair em relacionamentos que não alcançam o equilíbrio e permanecem em uma espera constante ao invés de dar passos importantes. Este signo pisa em ovos na hora de tomar decisões e permanece em conexões que não se desenvolvem.

Câncer

O canceriano acaba entrando em relacionamentos com excesso de proteção e dependência emocional, motivada por eles ou pelos parceiros. Isso acontece pela busca desenfreada de suprir carências e pode ser muito perigoso.

Leão

O leonino tende a cair em relacionamentos tóxicos no qual a manipulação contribui para grandes problemas. Eles podem querer dominar constantemente, mas também são controlados quando o outro se aproveita dos deslumbramentos ou ego deste signo.

Virgem

O virginiano pode entrar em relacionamentos complicados quando passa a controlar tudo e assume até mesmo as responsabilidades do parceiro. Outro ponto que pode dificultar as conexões se desenvolve quando este signo tenta manter a “postura” que os outros esperam.

Libra

O libriano pode manter relacionamentos por comodidade e isso não é justo com nenhuma das partes. Ao demorar tomar decisões, acaba em ciclos desarmônicos que duram mais do que deveriam.

Escorpião

O excesso de ciúmes, dependência e obsessão pode complicar muitos os relacionamentos dos escorpianos. Este signo pode não só cometer esses erros, como também construir laços que normalizam estes comportamentos.

Sagitário

O sagitariano pode acabar em relacionamentos pouco sinceros e egoístas. Suas atitudes impulsivas acabam motivando o outro a também mentir e não considerar os sentimentos tanto assim.

Capricórnio

O capricorniano termina em relacionamentos repletos de mágoas, pois tende a se afastar de alguns aspectos emocionais que precisam ser lidados. Isso também faz com que ele seja vitima de pessoas narcisistas, que sabem melhor do que ninguém a lidar com isso sem se abalar.

Aquário

O aquariano pode cair em relacionamentos tóxicos que se tornam muito instáveis e são influenciados constantemente por terceiras pessoas. Nem sempre este signo consegue equilibrar sua vida emocional e o papel que desempenha na comunidade.

Peixes

O pisciano tende a ter relacionamentos que entram em círculos de sofrimento. Ele pode ser apegado e dar muitas chances, o que alonga ainda mais o tempo de conexões que já não podem ser recuperadas.