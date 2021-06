Quando o assunto é conselho, muitos signos do zodíaco podem ser mestres em ajudar quem precisa. No entanto, poucos são os que ouvem o que os outros dizem.

Confira os signos que mais dão conselhos e dificilmente os seguem:

Gêmeos

O geminiano adora trocar ideias sobre experiências, dialogar e compartilhará seus conselhos com quem ama de forma fluida, sem fazer cobranças. Eles não caem na negatividade e julgamentos quando se trata do outro, por isso sempre é o amigo procurado quando alguém precisa de palavras de conforto ou ajuda. Em contrapartida, este signo não costuma seguir facilmente os conselhos que recebe, pois pode mudar de estratégias constantemente.

Leão

O leonino é protetor com as pessoas que ama e tende a facilmente ocupar um lugar onde é ouvido pelos outros. Ele pode ser muito gentil e consciente na hora de dar conselhos, sabendo não só mostrar ao outro seu valor e potencial, mas também compartilhando experiências. Infelizmente, quando o jogo vira, ele dificilmente fará algo fora dos seus planos, por mais que quem o aconselhe seja muito próximo e querido.

Libra

O libriano é empático e sempre muito justo, por isso, ele consegue visualizar as coisas de uma forma compreensiva e expansiva. Seus conselhos são sempre honestos e ajudam bastante as pessoas que contam com eles. No entanto, quando se trata de receber os avisos ou ajudas dos outros, eles podem ficar desconfiados. Este signo hesita e pensa diversas vezes antes de tomar ou não uma decisão.

Sagitário

O sagitariano adora entrar em assuntos que abordam experiências e de alguma forma filosofam sobre a vida, sem fazer julgamentos banais não importa o que seja. Ele tende a absorver muitas lições no seu caminho e não limita a visão apenas ao lado sentimental ou racional, ajudando a expandir as perspectivas. No entanto, é aventureiro e impulsivo o suficiente para seguir apenas seus instintos. Este signo refletirá sobre os conselhos e os receberá atento, mas no final fará apenas o que quer.

Peixes

Por mais sonhador que seja, o pisciano tem uma grande capacidade de compreender o que o outro sente. Ele pode dar conselhos muito pessoais e deixa sua empatia guiá-lo na hora de olhar para as situações complexas da vida, como se aquilo fosse sentido em sua pele. O contrário acontece quando quem recebe a orientação é ele, que tende a se perder em diversas emoções e entrar tanto dentro de si mesmo que acaba fechando olhos e ouvidos para os outros.