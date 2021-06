A intuição pode conversar com todas as pessoas, mas nem todo mundo está preparado para ouvir e saber o que ela está dizendo. Sendo assim, alguns signos podem até perceber que uma voz interior está soprando verdades, mas nem sempre deixam que isso os guie.

Confira os signos que sempre acabam descobrindo que sua intuição diz a verdade:

Câncer

De personalidade bastante empática, o canceriano pode lidar com a intuição desde muito cedo, mas nem sempre possui a coragem ou equilíbrio emocional suficiente para segui-la; dependências e apegos podem travá-lo.

Por mais capaz que seja de ser perceptivo com as emoções e sentimentos, este signo precisa construir a própria segurança para apostar no seu sexto sentido que quase nunca o decepciona.

Libra

O libriano é capaz de sentir desde sempre tudo o que acontece ao seu redor, percebendo muitas coisas que as pessoas deixam passar despercebidas. Existe uma poderosa conexão com a natureza e o espaço que os conecta com as energias, mas também podem perturbar seu equilíbrio.

Por vezes, ele escolhe evadir esta responsabilidade de seguir o sexto sentido e deixa que os outros se posicionem. Mais cedo ou mais tarde, ele verá os resultados que já havia previsto se materializando.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano possui uma instintiva sabedoria que poucos falam, mas sempre mostra realidades importantes que o surpreendem. Seu poder está muito associado a sua capacidade de sentir os caminhos que deve percorrer.

Infelizmente, nem sempre ele se aprofunda e se conecta com a voz interior, pois se sobrecarrega de responsabilidades. Isso é algo que só pode ser mudado com o autoconhecimento e descoberta dos verdadeiros propósitos.