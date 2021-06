Os signos que atrapalham o amor por ter pressa

O amor é um sentimento muito complexo para quem não se dá o tempo necessário para compreendê-lo e senti-lo de forma construtiva. Levando isso em conta, muitos signos do zodíaco podem ter problemas ao embarcar em aventuras amorosas rápido de mais.

Confira signos que atrapalham o amor por ter pressa:

Áries

O ariano é repleto de energia e sabe como dedicar sua atenção totalmente a ganhar ou realizar os objetivos que tem em mente. Por isso, este signo é adepto da velocidade e pode acabar não levando em conta o tempo do outro. Quando isso acontece, é bem possível que ele acabe causando algumas confusões desnecessárias por exigências ou não compreenda de forma mais profunda o que tem em frente a si.

Câncer

O canceriano pode buscar excessivamente os gestos de amor e as pessoas que podem preencher este espaço em sua vida. Ao se dedicar desta forma, cairá em uma armadilha perigosa: a carência. Isso fará com que ele se aprofunde muito rápido nas conexões e possa desenvolver uma dependência que não contribui positivamente para nenhum dos lados. É bom lembrar que ninguém quer se sentir asfixiado e cobrado em algo que está começando.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O escorpiano possui uma conexão extremamente intensa com o seu desejo e também com a paixão. Por isso, ele pode rapidamente confundi-los com amor e perder um pouco o controle, tornando-se facilmente obsessivo pela outra pessoa e a missão de conseguir o que deseja dela. Este signo não percebe, mas além de atrapalhar a vida do outro, ele também ficará extremamente vulnerável e pode tomar péssimas atitudes.

Sagitário

O sagitariano não é de se apegar, mas quando tem uma meta a ser alcançada, vai atrás de forma implacável – e isso acontece também no amor. Sendo assim, este signo irá facilmente usar sua energia e as mais loucas estratégias para se tornar a prioridade do outro. Ele pode se precipitar a fazer promessas e tomar atitudes pouco racionais, o que logo trará consequências para o seu coração e o da outra pessoa.

Peixes

Por mais que seja um dos signos que mais leva a sério o amor e o busca de forma especial, este signo pode cair em atitudes muito controversas quando ainda não tem muita maturidade emocional. Além de se apaixonar perdidamente e relevar alguns alertas importantes sobre o outro, ele acaba se dedicando em excesso e mudando aspectos da sua vida muito antes de saber se valerá a pena. É bem possível que ao cair em situações tóxicas, saia muito machucado e também pode ferir o outro sem pena.