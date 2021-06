Já estamos na contagem regressiva para junho de 2021 e alguns signos do zodíaco podem passar por uma fase intensa na qual confrontarão alguns assuntos para evoluir.

Confira os signos que enfrentam o passado em junho de 2021:

Áries

Uma pessoa do passado, principalmente relacionado a amor, pode voltar a procurá-lo. Mensagens e contatos intensos acontecem, mas talvez nada concreto se desenvolva. Tenha cuidado com quem muito promete e não realiza, pois as intenções da outra parte podem não ser as mesmas que as suas. Lembre-se que é bem possível que alguém faça você acreditar que tem o controle apenas para se aproveitar.

Touro

Você precisará enfrentar problemas que se repetem e estas pessoas mostrarão a verdadeira face. Não é fácil descobrir falsidades ou se decepcionar, mas chega um momento em que é preciso ter confiança e força para finalizar o que não contribui para a sua vida. O sexto sentido ou o universo soprarão informações importantes; descubra o seu poder e comece a agir.

Virgem

A vontade de viver relacionamentos positivos e sinceros pode fazer você questionar bastante seus círculos sociais do passado e presente. É importante que o perdão o ajude a lidar com essas transformações sem mágoa, mesmo que isso signifique dar o primeiro passo para uma finalização. Tome suas decisões com muita honestidade e autocuidado.

Capricórnio

Algumas situações do passado podem ficar mais claras, o que exigirá uma atitude mais decisiva para finalizar e seguir em frente de algo melhor. Invista na sua autoestima, força e orgulho sem medo, buscando sempre se adaptar e encarar novos caminhos. Cuide apenas da forma como você trata as outras pessoas, dimensionando que ser honesto e machucar os outros com a verdade é algo bem diferente.