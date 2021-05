Quando pensamos em mágoas, uma das atitudes mais difíceis é usar as palavras para resolver este problema e finalmente seguir em frente. Felizmente, alguns signos sabem o quanto é importante expressar as emoções nestes momentos.

Confira os signos do zodíaco que não ficam com nós na garganta:

Áries

O ariano é uma alma valente que irá enfrentar a vida de peito aberto, mesmo quando a dor for grande. Por isso, ele é muito propicio a libertar as emoções complexas por meio de palavras, tentando assim começar uma cura e virar a página. Este signo pode explodir, mas ele não é de guardar rancor por muito tempo.

Gêmeos

O geminiano pode ponderar bastante tudo aquilo que o machuca e até tirar conclusões muito racionais quando o ressentimento ainda está fresco. No entanto, ele não ficará calado para sempre e tirará os nós da garganta da forma mais honesta possível. Por mais que seja um signo que não se decide com facilidade, ele não gosta de cultivar maus entendidos e prefere seguir uma vida sem manter em silêncio o que sentiu.

Leão

O leonino sempre manterá sua cabeça erguida e isso também significa se libertar do que o diminui. Ele não cultivará um nó na garganta por muito tempo e quando começar a falar, exigirá ser ouvido por bem ou por mal. Ele possui um gênio forte e não gosta de perder o controle, mas sabe que isso pode acontecer.

Aquário

Pode parecer que o aquariano sabe lidar friamente com as decepções e mágoas. No entanto, ele aceita internamente que nem tudo pode ser relevado e não se importa com o que as outras pessoas podem pensar com as suas reações. Ele irá dizer o que sente, mesmo que controlando as palavras! Este signo não teme se desfazer do que o atormenta.