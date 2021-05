O carinho é manifestado de muitas formas e demonstra o apreço, amor e desejo que as pessoas podem sentir. Levando tudo isso em conta, alguns signos do zodíaco possuem uma maior facilidade para demonstrar tudo isso.

Confira quais são os signos que podem ser mais carinhosos nos relacionamentos:

Câncer

O canceriano pode ter um dos corações mais carinhosos do zodíaco e quando está em um relacionamento, se sentirá ainda mais inclinado a mostrar seus sentimentos por meio de gestos. Ele gosta de proximidade física e emocional, tentando sempre gerar uma sensação de bem-estar com seu toque e palavras. Além disso, este signo é capaz de se colocar no lugar das pessoas e decifrar o que ela deseja, apenas precisa ter cuidado com um excessivo instinto materno e protetor que toma conta algumas vezes.

Leão

O leonino possui um coração enorme e uma paixão que se destaca em tudo o que faz. Ele é carinhoso em seus gestos e pode enxergar o contato físico como uma das formas mais sinceras de demonstrar o romantismo. Mais do que com palavras, ele expressa sua sensibilidade, cuidado e desejo com atitudes que roubam a cena e são capazes de tornar um momento ainda mais inesquecível.

Libra

O libriano é capaz de dar seu carinho de forma muito intensa e romântica. Ele é naturalmente afetuoso e capaz de ter gestos amáveis, compreensivos e sedutores mesmo que os sentimentos ainda não estejam consolidados. Este signo conquista aliando seu charme a forma de tratar o outro como ele deseja, o que sempre o faz ter vantagens no romance.

Virgem

O virginiano pode até demorar entregar seu lado mais carinhoso, mas quando o faz demonstra em gestos e com a preocupação de estar sempre entregando o melhor. Ele é o tipo de pessoa que não pensa duas vezes em dar prazer e é detalhista com tudo o que o outro aprecia. Seu coração também é dominado pela mente e ele pode ter uma grande percepção do que faz bem para o outro.

Peixes

O pisciano pode ter medo de demonstrar seu carinho, mas quando perde o receio o fará de forma muito sentimental e doce. Este signo está muito ligado aos sentimentos e demonstração de afeto, de forma que vive o amor de forma romântica e emocional em seus gestos, palavras e atitudes. Ele não pode se relacionar sem demonstrar essa energia e cada vez mais se aprofunda mais.