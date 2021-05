Os signos que complicam o amor com a dependência emocional

O amor é um sentimento nobre e buscado por muitas pessoas. No entanto, nem sempre é fácil vivê-lo, o que exige preparo, maturidade e também independência, atitudes que podem ser esquecidas por alguns signos do zodíaco quando o coração bate mais depressa.

Confira os signos que complicar o amor com a dependência emocional:

Touro

Pode até demorar, mas uma hora ou outra o amor ocupará um lugar muito especial na vida do taurino e ele cuidará de um relacionamento como um bem precioso. Infelizmente, se isso se desequilibra, todo o romance pode se transformar em apego e tentativas constantes de controlar as situações para que a relação permaneça “segura”. Esta é uma atitude de extrema dependência que tende a trazer problemas e atitudes possessivas.

Câncer

O canceriano sempre terá um lugar muito especial no seu coração para seus relacionamentos e tende a ter uma grande necessidade de proteger os sentimentos, a relação e seus parceiros. Isso é algo que também pode sair do controle quando sua insegurança é fala mais alto e eles podem acabar dependendo emocionalmente do outro de uma forma perigosas. Quando se entrega tanto na mão de alguém, eles não dimensionam tudo o que começam a perder em suas vidas.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Virgem

O virginiano não se entrega com facilidade, mas quando o faz, tem toda a confiança de que o relacionamento dará certo. Esta atitude pode fazer com que ele passe por alto alguns alertas e se torne alguém muito exigente com tudo o que envolve a conexão amorosa e o parceiro. Tudo isso o fará perder tempo e depender emocionalmente de decisões que nunca são só deles. O controle também será um problema que afetará ambos os lados.

Escorpião

O escorpiano pode se entregar bastante a paixão e aos seus relacionamentos. No entanto, isso se torna um problema quando ele não coloca limites e começa a agir com excessos de cuidado, preocupação e dependência. Este signo pode desenvolver desconfianças e fazer o possível para que a outra pessoa também coloque o relacionamento no centro da sua vida, um tipo de dinâmica negativa que será bem tóxica.

Capricórnio

O capricorniano demora em entregar seus sentimentos para alguém, mas é intenso quando isso acontece. Infelizmente, é ai que surge os problemas para lidar com os sentimentos e ele acaba ficando dependendo emocionalmente do amor. Quando é impossível ver a vida sem a pessoa, este signo tenta tomar o controle para que tudo saia como o planejado. Esta atitude pode ter duas saídas complicadas: mudar seus planos para encaixar o parceiro ou exigir que o parceiro mude os dele.