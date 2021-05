Os signos que podem ver o passado de volta este fim de semana

Mais um fim de semana de maio de 2021 começa e alguns signos do zodíaco podem ver pessoas que fizeram parte da sua vida amorosa no passado voltarem.

Confira aqueles que tem a maior chance de serem surpreendidos por reencontros:

Câncer

Pode ficar difícil se abrir para o novo nos próximos dias, mas esta seria a atitude mais sábia. O passado pode voltar na sua vida por meio de contatos em comum ou mensagens. É melhor ter cuidado para não cair em palavras que não são verdadeiras e buscar mudar comportamentos na vida amorosa que não já não trazem bons resultados. A maturidade e chance de seguir em frente devem ser abraçadas!

Leão

Você pode se bloquear e não enxergar novas oportunidades no amor por isso. Se as energias são essas, é bem possível que o passado volte a se aproximar e você não consiga ignorá-lo. Chegou a hora de buscar algumas verdades dentro de você e não cair em jogos que sempre acabam ferindo emocionalmente. Mantenha a calma e a reflexão profunda.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

Momento de muito desejo e flertes que podem acabar indo rápido demais. A mente pode ficar ainda mais confusa quando alguém do passado volta para a sua vida; é necessário enfrentar estas situações com realismo e saber recusar o que já não faz bem. Por veze, alguns fantasmas antigos podem impedi-lo de seguir em frente com algo melhor.

Peixes

Os próximos dias serão de grande sensibilidade e nostalgia. Tudo isso pode ser intensificado com a volta de alguém do seu passado. Cabe a você tomar a decisão de deixar que memórias antigas o impeçam de seguir em frente e buscar uma maior estabilidade. É importante ter atenção também com conexões recentes que podem causar ilusões.