Mais uma data especial chegou! Estamos falando do “Dia Das Mães”, que celebra a importância destas companheiras tão dedicadas na vida de todos.

Confira as mães mais protetoras do zodíaco:

Touro

Elas podem ser muito pacientes e cuidadosas, mas se transformam se alguém tenta fazer algo para os seus filhos. Elas protegem com muito afinco e são realistas para saber o que fazer efetivamente nos momentos difíceis. Elas são teimosas e ensinarão seus valores incansavelmente até que sejam compreendidos, garantido que as crianças saibam o que é certo e as consequências do que é errado.

Câncer

Esta é uma das mães mais protetoras do zodíaco e pretende nutrir, cuidar e compreender o máximo que puder. Ela espera que seus filhos se sintam em casa para compartilhar o que sentem e a vejam como um apoio verdadeiro que sempre estará presente. São amáveis e criativas, mas também levam a sério que todos aprendam o valor da gentileza e respeito pelo outro.

Virgem

A mãe virginiana é protetora e engenhosa para resolver qualquer problema que aparecer. Ela tem grandes expectativas sobre a felicidade dos filhos e fará o máximo possível para que eles sejam realizados em sua vida. Pode ser exigente e cobrar bastante disciplina, mas está sempre disposta a ensinar tudo o que os ajudará a abrir portas importantes no futuro.

Escorpião

As mães escorpianas são muito protetoras e também intuitivas. Por isso, elas percebem rapidamente as coisas e podem intervir em algo que não considera positivo no caminho dos filhos. Sua grande lealdade e honestidade a fazem ajudar ao máximo, mas também falar as verdades necessárias para o amadurecimento. Elas defendem os filhos e todos aqueles que os amam, criando redes de apoio muito fortes.