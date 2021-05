O humor é indispensável para aumentar a felicidade no dia a dia e algumas pessoas valorizam tanto quem se entrega a felicidade e sabe fazer rir que podem acabar apaixonadas facilmente.

Confira os signos que não resistem pessoas bem humoradas:

Áries

O ariano gosta muito de pessoas que despertam seus sentimentos mais intensos e a felicidade é um deles. Ele tende a achar muito interessante quem se expressa de forma alegre e tem sempre uma boa tirada na ponta da língua para fazer alguém sorrir, admirando a criatividade e ficando cada vez mais conectado a este tipo de personalidade.

Câncer

O canceriano nem sempre é aquele que vai contar piadas ou cair na risada com qualquer um, mas alguém que usa seu charme e não deixa o bom humor de lado pode se tornar irresistível. Este signo emocional considera os momentos de alegria muito valiosos e certamente ficará muito interessado em quem tem facilidade para sorrir e aumentar a felicidade dos outros.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

O libriano está sempre focado em se divertir e passar momentos genuínos com quem possui interesse amoroso. Portanto, ele sabe que uma pessoa bem humorada pode tirar isso de letra e fazê-lo se sentir ainda mais confiante, envolvido e apaixonado, por meio da felicidade. Este signo costuma ser leve e gentil, uma combinação perfeita para alguém que usa o humor de forma inteligente.

Escorpião

O escorpiano pode ser taxado de dramático e triste em muitas ocasiões, mas a realidade é que este signo é muito conectado com suas emoções, inclusive com a felicidade. Por isso, quando alguém é capaz de tirar suas risadas mais sinceras, ele se sentirá em casa e muito mais confortável para ser quem realmente é. Este signo se sente atraído por pessoas deste tipo na vida amorosa ou para as amizades.

Capricórnio

Muitas pessoas podem achar os capricornianos sérios a primeira vista, mas a verdade é que está signo valoriza muito os momentos de felicidade e de riso em sua vida. Mais do que outros signos, ele sabe muito bem a hora de falar de sério e assumir responsabilidades, o que o faz ficar facilmente sem tempo para brincadeira. Quando alguém toca seu coração com muito humor e brincadeiras, ele se sentirá relaxado e interessado como nunca.