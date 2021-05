O “Dia das Mães” de 2021 chegou e para homenagear quem tanto merece trouxemos uma lista com os signos que se tornam as mães mais perseverantes do zodíaco.

Confira:

Áries

Elas são fortes e podem enfrentar muitos desafios. Por isso, mostram o poder da coragem e do esforço aos seus filhos, não escondendo que a realidade nem sempre é fácil. Elas também podem ser muito criativas e práticas para fazer acontecer o que desejam, entusiasmando os filhos a não se limitarem e se arriscarem na liberdade.

Leão

A leonina pode assumir uma personalidade brincalhona e generosa quando é mãe, mas não deixará de perseverar muito para alcançar o que deseja para si e para os filhos. Ela incentiva os sonhos e pode mover mar e terras para realizá-los junto aos que ama. Esta mãe reconhece a personalidade das suas crias e sabe como compartilhar os sentimentos, tornando-se uma companheira e amiga indispensável.

Capricórnio

As mães do signo de Capricórnio são lutadoras e não poupam esforços para criar, proteger e transmitir aos filhos a importância da perseverança. Elas podem falar muito sério, mas transmitem a sabedoria que possuem dentro de si para que todos tenham ferramentas para alcançar o melhor futuro. Por mais que deseje quem ama sempre por perto, sabe a importância de auxiliar os filhos a tomar as rédeas da vida com determinação e independência.

Aquário

Elas são muito verdadeiras e sabem que podem ultrapassar limites. Por isso, mesmo preferindo que as coisas sejam feitas do seu jeito, transmitem uma educação que questiona e pode valorizar bastante a liberdade. Ela incentiva as experiências e imaginação para que além de adaptáveis, os filhos possam perseverar por si próprios naquilo que acreditam. Estas são mães sempre deixarão claro como é importante viver em comunidade.