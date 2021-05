O “Dia das Mães” chegou e para homenagear estas pessoas fortes que nos acompanham sempre, reunimos uma lista com as mães mais criativas e amigas do zodíaco.

Confira se sua mãe está nesta lista:

Gêmeos

As geminianas sabem como lidar com a comunicação e tendem a ter um ar amigável que está sempre pronto para se divertir com os filhos. Elas sabem a hora de levar as coisas a sério, mas acreditam na aprendizagem por meio da compreensão e otimismo. Sempre podem ensinar coisas novas e estimular a criatividade dos filhos, transformando até as coisas mais simples em uma experiência agradável e significativa.

Libra

As librianas são pacificas e sabem como colocar as coisas em ordem com harmonia, aprendizagem e igualdade. Estão sempre prontas para se divertir, com boas conversas e brincadeiras que rendem trocas sinceras com os filhos, aumentando a conexão. Se não existe algo para fazer, são ótimas em improvisar. Elas sabem o quanto a justiça é importante e, por mais que não entrem em conflito por qualquer coisa, encontram formas de deixar bem claro o que é certo e errado.

Sagitário

As sagitarianas possuem um coração enorme que abraça os filhos e a vida deles de forma muito especial, estimulando a criatividade e entregando as ferramentas necessárias para que eles descubram o mundo. São muito boas para transmitir conhecimento e aproveitam a infância ao lado dos filhos, pois sabem que ela é passageira e também desejam aprender ao máximo com eles. Algumas são aventureiras e tendem a estimular a coragem nos outros também.

Peixes

As piscianas são as mães mais artísticas do zodíaco e incentivam a criatividade dos filhos. Elas são sensíveis e ensinam o quanto é importante ser atento com os sentimentos dos outros, passando os valores de gentileza e bondade com muito empenho. Elas são não só grandes companheiras, mas também mostram a importância dos sonhos e dão o apoio necessário para realizá-los.