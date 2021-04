Reconhecer os próprios erros é uma atitude madura, mas infelizmente nem todas as pessoas conseguem realizá-la facilmente. Para complicar ainda mais a situação, alguns signos do zodíaco podem ter muita dificuldade de agir desta maneira quando as falhas envolvem assuntos amorosos.

Confira os signos que nunca reconhecem seus erros nos relacionamentos:

Touro

O taurino é teimoso e permanece firme nas suas convicções mesmo quando todos tentam mostrar o contrário. Infelizmente, este signo tende a não reconhecer seus erros, principalmente se eles envolvem problemas de ego e amor.

Quando ele pisa na bola, pode reviver muitas falhas do outro para tentar amenizar ou justificar as suas. Esse comportamento atrapalha bastante na hora de colocar as cartas na mesa e tentar achar uma solução para o problema.

Câncer

Por mais que seja empático em outros tipos de relações, o canceriano pode cair em dinâmicas tóxicas no amor. Este signo não gosta de perder o controle das suas emoções, mas se afunda profundamente nelas, o que não o deixa enxergar os próprios erros por levar a sério demais suas dores.

Ao se colocar na posição de vítima, ele pode ser injusto e reprimir o outro sem refletir de forma mais realista sobre o que aconteceu de verdade. Eles podem até assumir uma ou outra falha, mas só depois que a poeira abaixar e o assunto for esquecido.

Leão

O leonino pode ser muito inteligente, mas quando seu ego é ferido no amor acabará se colocando em primeiro lugar e adotando uma postura injusta que não o deixa reconhecer os próprios erros. Infelizmente, ele pode agravar ainda mais as coisas com seu lado dramático.

Este signo não gosta que sua reputação ou intenções sejam machadas ou colocadas em dúvida. Por isso, mesmo quando tem uma atitude controversa que causa consequências, pode tentar se livrar da culpa ou amenizá-la. Eles não são bons em se desculpar.