Algumas pessoas possuem facilidade para atrair e seduzir quando o assunto é romance, o que os faz acumular interesses românticos. No entanto, nem sempre é fácil decidir com quem ficar e alguns signos são mais propensos a demorar para fazer esta escolha.

Confira os signos que sempre ficam indecisos com mais de um pretendente:

Gêmeos

Por ser comunicativo e disposto a conhecer muita coisa interessante – o que o faz acumular um repertório para todos os gostos – o geminiano consegue atrair a atenção das pessoas. Ele faz amigos e pretendentes com facilidade.

É bem comum que este signo permaneça indeciso entre mais de um interesse amoroso ao mesmo tempo. Ele pode adiar bastante o comprometimento com apenas um deles e não gosta de escolher de forma previsível, podendo surpreender ao dar a palavra final.

Libra

O libriano é muito carismático, o que atrai e seduz as pessoas que cruzam seu caminho. Até mesmo quando esta não é sua intenção, ele pode acabar indeciso entre mais de uma pessoa, pois prefere não definir nada logo de cara e observar como tudo flui sem preocupações.

Com o tempo, este signo vai desenvolvendo intimidade e descobrindo quem melhor se encaixa na sua vida. Ele não irá agir bem diante de ultimatos e tende a ficar com quem se mantém com intenções menos definidas.

Sagitário

O sagitariano ama espalhar sua personalidade aberta e sedutora pelo mundo. Ele está sempre em busca de novas conquistas e gosta de viver o momento, deixando as decisões mais sérias para depois. Por isso, constantemente ele termina se interessando por mais de uma pessoa ao mesmo tempo.

Quando este signo decide ficar apenas com um pretendente e deixa suas conexões casuais, pode ter caído em paixões arrebatadoras ou já passou um bom tempo decidindo sobre a nova jornada que deseja embarcar. Ele prioriza muito a sua liberdade!

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano gosta de se comprometer com os romances que aparecem na sua vida, mesmo que seja mais de um ao mesmo tempo. Ele acredita que a experiência é necessária para construir bases mais sólidas e prefere investir em ambas conexões até tomar uma decisão.

Mesmo que demonstre seus sentimentos mais íntimos e sinceros apenas para quem ganhou seu coração, ele não se fecha para todos os interesses românticos de uma vez. Ele está sempre em busca do que é melhor para si.

Peixes

O pisciano é um dos signos que mais valoriza suas conexões amorosas e pode transmitir um romantismo que atrai muitos pretendentes. Ele é apaixonado e nem sempre sente isso por apenas uma pessoa, podendo se manter um pouco indeciso e com outras opções.

Ele gosta de compartilhar seu carinho e não é rápido para tomar decisões, o que gera dificuldade em desapegar e seguir em frente. Ele pode idealizar bastante um “amor perfeito” e perder tempo buscando-o constantemente.