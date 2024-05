Condenado por matar ex-namorada, Mizael Bispo busca novo amor em apps de relacionamento

Condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima, em 2010, o ex-policial Mizael Bispo, de 54 anos, está em busca de um novo amor. Cumprindo pena em regime aberto desde agosto do ano passado, ele fez perfis em aplicativos de relacionamento e troca mensagens com futuras candidatas.

De acordo com o jornalista Ulisses Campbell, que assina a coluna “True Crime”, no jornal “O Globo”, o ex-policial tem perfis em apps como Tinder, Par Perfeito, Badoo e Happn. Ele usa o seu próprio nome na descrição e diz que mora no Bairro de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Um funcionário de uma empresa, que administra conversas pelo sistema de chat para aplicativos de relacionamento, diz que reconheceu Mizael Bispo ao ver o perfil. Mulheres que também buscam um relacionamento também sabem que se trata do condenado.

“Mesmo usando óculos escuros, o rosto do usuário logo me chamou a atenção por ser familiar. Em outra imagem, sem óculos, imediatamente o reconheci. Vi em outro sistema que uma mulher perguntou se ele era o Mizael Bispo. Ele confirmou, mas a usuária não falou mais nada”, relatou.

O uso dos aplicativos de relacionamento não configuram nenhuma irregularidade ou desvio do regime aberto por parte de Mizael. De toda forma, a presença ativa dele chamou a atenção. “Só achei inusitado mesmo um homem condenado por ter matado uma namorada estar em busca de outra”, disse funcionário.

Mizael Bispo foi procurado por telefone e por meio dos aplicativos de relacionamento, mas não se pronunciou.

A advogada paulista Mércia Nakashima foi assassinada em 2010 pelo ex-namorado Mizael Bispo Reprodução

Relembre o caso

A advogada Mércia Nakashima, de 28 anos, foi vista pela última vez com vida no dia 23 de maio de 2010, em Guarulhos. A família denunciou o desaparecimento e buscas foram realizadas, sem sucesso. O corpo dela só foi achado 20 dias depois por um pescador em uma represa de Nazaré Paulista. A vítima estava dentro do veículo, totalmente submerso, já em estado avançado de decomposição.

A perícia comprovou que se tratava de Mércia e que ela tinha morrido após levar um tiro na cabeça e ter sigo jogada na represa. O caso passou a ser investigado e Mizael Bispo foi acusado de matá-la por ciúmes e vingança, depois que ela não quis reatar o namoro com ele.

Mizael e um comparsa chamado Evandro foram julgados, em março de 2013, e condenados por crimes de homicídio doloso qualificado por motivo torpe, meio cruel e recursos que dificultaram a defesa da vítima. Ambos foram levados para a Penitenciária de Tremembé, no interior paulista.

Em 2022, o ex-policial obteve a progressão de pena para o regime semiaberto, quando podia sair da cadeia para trabalhar ou estudar e retornava à noite. A defesa dele entrou com vários pedidos de liberdade, que foram negados pela Justiça. Porém, em agosto do ano passado, ele finalmente conseguiu obter o regime aberto e deixou o presídio.