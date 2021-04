A empatia de poder compreender e se colocar no lugar do outro é uma qualidade que pode encantar muitas pessoas, mas não é uma pratica de todos. Para alguns signos, este é um valor que pode se destacar bastante.

Confira os signos do zodíaco que mais se apaixonam pela empatia:

Touro

Quando o taurino encontra alguém que é capaz de dizer o que pensa e sente com sensibilidade ele tende a se surpreender. Por vezes, isso é algo muito difícil para este signo, mas essa disposição do outro acaba o beneficiando também.

Ele admira a honestidade e quem sabe compartilhá-la da melhor forma, preferindo a verdade antes de tudo, mas valorizando que ela seja demonstrada de forma considerada. Este será um gesto extremamente maduro em sua concepção.

Câncer

O canceriano pode também ser muito empático, pois é perceptivo com as emoções e sentimentos das outras pessoas. Quando alguém tem tato e está disposto a entender os problemas do outro, ele formará um vínculo especial.

Esta atitude também traz a segurança para este signo que não entrega sua confiança facilmente. Ao sentir que os detalhes são importantes para o outro, ele se sente mais seguro para demonstrar quem é de verdade.

Libra

Quando as pessoas buscam a justiça e estão dispostas a ouvir os outros sem colocar somente as próprias emoções como prioridade, o libriano se identifica e tende a estabelecer conexões difíceis de ignorar.

Ele está sempre em busca de equilíbrios e tende colocar a gentileza em primeiro lugar. Se alguém também leva este tipo de verdade para a sua vida, seu coração se sentirá mais seguro e pode ser entregue.

Peixes

O pisciano é muito perceptivo para descobrir quem apenas faz de conta que escuta e compreende o outro. Por isso, a empatia sincera é muito valorizada por eles. Este signo sabe o quando a vida pode se tornar difícil com as incompreensões e a pouca consideração pelos sentimentos.

Em pessoas empáticas, ele acaba encontrando a liberdade de ser quem realmente é e compartilhar uma parte do seu mundo que pode ficar oculta para os outros. Ele se sentirá mais apoiado e identificado, deixando de conter tanto suas emoções.