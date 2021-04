A vida está repleta de lições prontas para ser aprendidas e inclusive nos momentos mais complexos é possível encontrar caminhos que ajudarão a ter melhores resultados no futuro. No entanto, alguns signos podem ter a tendência de escolher sempre os trajetos mais árduos em busca de mais sabedoria.

Confira os signos que aprendem as lições da forma mais difícil:

Áries

O ariano é dono de um otimismo e confiança tão grande que pode acabar sendo um pouco cego. Este signo é impulsivo e não calcula seus movimentos, de forma que não é nada difícil que ele caia em grandes equívocos apenas por desatenção e tropece duas vezes na mesma pedra.

As lições são aprendidas de forma difícil também porque ele pode demora para perceber os sentimentos e as situações que experimentam as outras pessoas ao seu redor, não absorvendo alguns ensinamentos que valem muito.

Reprodução / GIphy

Gêmeos

O geminiano está em constante mudança e tende a entrar em conflito com suas próprias decisões frequentemente. Eles escolhem diversos caminhos e colhem muitas coisas boas, como também ruins, mas possuem mesmo dificuldade em absorver as aprendizagens mais difíceis.

Por não se preocupar tanto com os erros e tentar deixá-los para trás o mais rápido possível, podem voltar a passar pelas mesmas situações difíceis. Positivamente, eles podem aprender a usar sua adaptabilidade para superar as coisas de coração, mas no tempo certo.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino é repleto de ambição, determinação e coragem para superar qualquer coisa. No entanto, seu egocentrismo pode atuar como algo que o impede de assumir erros e tirar as lições que são valiosas para a vida.

Quando se centra apenas no ego e esquece que também erra, pode ter um otimismo e orgulho cego que não o faz olhar para o próximo de forma construtiva. Isso pode impedir seu crescimento de sabedoria e atrasar seu amadurecimento.

Libra

O libriano é excelente para tomar iniciativas e realizar as coisas da melhor forma, inclusive em grupos. No entanto, como foca nas mais diversas perspectivas ao mesmo tempo e tem medo de confrontar algumas personalidades, pode acabar se perdendo na indecisão.

Isso faz com que ele concentre todo o seu foco em tentar determinar externamente o que deve fazer e o impede de entrar em conexão com suas motivações ou conclusões internas. Confiar na intuição não é algo fácil para este signo, mas poderia ser a chave para facilitar a aprendizagem de algumas lições.