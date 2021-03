Algumas atitudes que tomamos podem vir do inconsciente e produzir efeitos profundos em nossas vidas. Quando o assunto é amor, as coisas podem se tornar ainda mais complexas.

Alguns signos do zodíaco tendem a ter algumas reservas quando se trata de entregar o coração e embarcar em um relacionamento mais significativo, especialmente devido as suas experiências passadas.

Descubra os signos do zodíaco que podem afastar o amor das suas vidas:

Áries

Por mais que seja muito apaixonado e entre em alguns relacionamentos de cabeça, sem poupar a intensidade, o ariano que se desapontou algumas vezes e entregou muito de si pode acabar afastando o amor.

Ele irá se apaixonar, mas ficará hesitante na hora de deixar seu coração vulnerável novamente, o que o faz evitar se envolver em relações mais sérias que podem trazer mudanças para a sua vida. Por vezes, as mesmas pessoas acabam indo e voltando em suas vidas.

Gêmeos

O geminiano lida bem com os relacionamentos que começam, mas não se concretizam e com os términos. Quando isso acontece, ele prefere se concentrar em seus objetivos e amizades, uma saída boa, mas que também pode afastar o amor da sua vida.

Ele pode ter medo de se sentir atado a um sentimento profundo e acaba evitando dar um passo a mais em seus relacionamentos, hesitando na hora de abrir o seu coração para algo mais verdadeiro e duradouro.

Câncer

No amor, o canceriano compreende seus sentimentos e luta para que eles sejam correspondidos da forma que sonha. No entanto, os desapontamentos podem fazer com que eles se fechem por medo de se machucar novamente.

Ele irá demorar em confiar na reciprocidade das pessoas e pode ficar na defensiva, se protegendo das mágoas e dinâmicas na qual pode sair perdendo. Infelizmente, isso faz com que ele se torne alguém que cobra bastante, não deixando o sentimento fluir naturalmente.

Libra

O libriano pode ser muito otimista e aberto aos relacionamentos, mas nem sempre permite que eles se desenvolvam para algo mais profundo e sério. Este signo enfrenta separações difíceis e demoradas nas ocasiões que realmente se entrega ao sentimento e as coisas não saem como o esperado.

Ele tende a evitar lidar com a bagunça sentimentos na qual se encontra e acha mais fácil não se deixar levar pelas intensas emoções que podem surgir. Com esta atitude, acaba deixando oportunidades importantes irem embora.

Sagitário

O sagitariano pode ser muito ansioso e intenso no amor, mas sempre terá medo de perder sua liberdade quando as coisas começam a ficar sérias. Isso pode impedir que ele siga em frente nos sentimentos, motivando atitudes de autossabotagem.

Ele pode demorar lidar com seus traumas e mágoas, acumulando muita coisa que acaba impedindo-o de abrir seu coração. Muitas oportunidades importantes chegam no seu caminho, mas ele não consegue persegui-las com determinação quando ainda não está bem resolvido.

Peixes

O pisciano costuma viver e sentir cada amor de forma única e muito intensa, o que certamente deixará marcas que não são fáceis de apagar. Infelizmente, esse tipo de vivencia pede um bom tempo de recuperação quando seu coração é partido e isso tende a deixá-lo pouco aberto a viver esse sentimento novamente.

Quando se fecha para novas oportunidades, ele tende a passar uma fase de isolamento que pode durar, preferindo não se envolver profundamente em nenhuma outra conexão, por mais que ela pareça promissora e no fundo ele saiba que está perdendo uma grande oportunidade.