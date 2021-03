Os signos que parecem difíceis, mas entregam o coração de verdade

Alguns signos do zodíaco podem até parecer difíceis quando o assunto é amor. No entanto, eles são capazes de viver histórias intensas e entregam o coração de verdade. Confira quais são:

Leão

Por mais que ame ser conquistado e tenha uma personalidade dominante, o leonino é capaz de entregar o coração para viver algo romântico e intenso. Este signo sabe ir atrás do que quer e o mesmo acontece quando ele ama. Ele busca uma conexão mutua e também cobrará atenção, mas não temerá dar os passos necessários até os sentimentos do outro.

Sagitário

Por mais livre que seja, quando um sagitariano se apaixona de verdade, ele entrega o seu coração sem medo. Ele fará o possível para viver uma grande paixão e tentará ajudar o parceiro a mostrar o melhor de si mesmo para o mundo. Este signo ama intensamente e os inícios de relacionamento mexem profundamente com o seu coração.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Capricórnio

O capricorniano pode parecer sério e demonstrar que o caminho até seu coração é longo. No entanto, este signo também é muito apaixonado e aposta todas as fichas quando vê a oportunidade um amor intenso e real. Ele é corajoso para experimentar as oportunidades que a vida amorosa entrega.

Peixes

O amor pode transformar alguns piscianos mais introvertidos em pessoas que compartilham seus sentimentos de forma muito profunda. Ele é capaz de acreditar em histórias românticas e entregar seu coração, por mais que isso o deixe vulnerável. Este signo pode embarcar em grandes promessas amorosas.